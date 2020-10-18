freeze написав:Похоже блогер Дзиндзя немного фейка толкнул. Медведчук бегал сегодня по прямым эфирам, не похож на коронавирусника.
Время пришло - клоуна все уже раскусили - трон хочется, зря что-ли в него столько вложил кум? Он уже себя, вероятно уже шестым величает.
Каким образом то, что вы написали соотносится с тем, что вы меня процитировали ?
1. https://www.dialog.ua/ukraine/217605_1603306382 Дам одну ссылку без связующих объяснений.(трактуйте) 2. Борьба за власть.... - стоит больше жизни. Даже если это и правда - мы не узнаем никогда. Срок действия вакцины не может быть больше двух-трёх месяцев.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:[quote="5082034:freeze"] Похоже блогер Дзиндзя немного фейка толкнул. Медведчук бегал сегодня по прямым эфирам, не похож на коронавирусника.
Время пришло - клоуна все уже раскусили - трон хочется, зря что-ли в него столько вложил кум? Он уже себя, вероятно уже шестым величает.
Каким образом то, что вы написали соотносится с тем, что вы меня процитировали ?
1. https://www.dialog.ua/ukraine/217605_1603306382 Дам одну ссылку без связующих объяснений.(трактуйте) 2. Борьба за власть.... - стоит больше жизни. Даже если это и правда - мы не узнаем никогда. Срок действия вакцины не может быть больше двух-трёх месяцев.[/quote]