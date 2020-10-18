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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2006200720082009

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 00:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Kudrjavuy написав:
  freeze написав:Похоже блогер Дзиндзя немного фейка толкнул. Медведчук бегал сегодня по прямым эфирам, не похож на коронавирусника.

Время пришло - клоуна все уже раскусили - трон хочется, зря что-ли в него столько вложил кум?
Он уже себя, вероятно уже шестым величает.


Каким образом то, что вы написали соотносится с тем, что вы меня процитировали ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 00:27

  freeze написав:
Kudrjavuy написав:
  freeze написав:Похоже блогер Дзиндзя немного фейка толкнул. Медведчук бегал сегодня по прямым эфирам, не похож на коронавирусника.

Время пришло - клоуна все уже раскусили - трон хочется, зря что-ли в него столько вложил кум?
Он уже себя, вероятно уже шестым величает.


Каким образом то, что вы написали соотносится с тем, что вы меня процитировали ?

1.
https://www.dialog.ua/ukraine/217605_1603306382
Дам одну ссылку без связующих объяснений.(трактуйте)
2. Борьба за власть.... - стоит больше жизни.
Даже если это и правда - мы не узнаем никогда.
Срок действия вакцины не может быть больше двух-трёх месяцев.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 00:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Kudrjavuy написав:
  freeze написав:
Kudrjavuy написав:[quote="5082034:freeze"]
Похоже блогер Дзиндзя немного фейка толкнул. Медведчук бегал сегодня по прямым эфирам, не похож на коронавирусника.

Время пришло - клоуна все уже раскусили - трон хочется, зря что-ли в него столько вложил кум?
Он уже себя, вероятно уже шестым величает.


Каким образом то, что вы написали соотносится с тем, что вы меня процитировали ?

1.
https://www.dialog.ua/ukraine/217605_1603306382
Дам одну ссылку без связующих объяснений.(трактуйте)
2. Борьба за власть.... - стоит больше жизни.
Даже если это и правда - мы не узнаем никогда.
Срок действия вакцины не может быть больше двух-трёх месяцев.[/quote]

Кто на ком стоял? Что вы курите на ночь?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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  #<1 ... 2006200720082009
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