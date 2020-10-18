freeze написав:Похоже блогер Дзиндзя немного фейка толкнул. Медведчук бегал сегодня по прямым эфирам, не похож на коронавирусника.
Время пришло - клоуна все уже раскусили - трон хочется, зря что-ли в него столько вложил кум? Он уже себя, вероятно уже шестым величает.
Каким образом то, что вы написали соотносится с тем, что вы меня процитировали ?
1. https://www.dialog.ua/ukraine/217605_1603306382 Дам одну ссылку без связующих объяснений.(трактуйте) 2. Борьба за власть.... - стоит больше жизни. Даже если это и правда - мы не узнаем никогда. Срок действия вакцины не может быть больше двух-трёх месяцев.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:[quote="5082034:freeze"] Похоже блогер Дзиндзя немного фейка толкнул. Медведчук бегал сегодня по прямым эфирам, не похож на коронавирусника.
Время пришло - клоуна все уже раскусили - трон хочется, зря что-ли в него столько вложил кум? Он уже себя, вероятно уже шестым величает.
Каким образом то, что вы написали соотносится с тем, что вы меня процитировали ?
1. https://www.dialog.ua/ukraine/217605_1603306382 Дам одну ссылку без связующих объяснений.(трактуйте) 2. Борьба за власть.... - стоит больше жизни. Даже если это и правда - мы не узнаем никогда. Срок действия вакцины не может быть больше двух-трёх месяцев.[/quote]
fler написав:..... Увы, чем им хуже, тем нам легче. И чем их меньше, тем больше у нас шансов на мирную жизнь.
Простите, но рассуждения на уровне детсада. Это не то "хуже", от которого нам станет легче. Смерть стариков и больных их не ослабит и нам никак не поможет. И не то "меньше", которое даст нам больше шансов на мирную жизнь. На сегодня у них 25 тыс. умерших из 145 млн. населения. 0,02% умерших - это нам поможет? Если даже забыть, что это старики?
К тому же, в том посте шла речь о вакцине. Радоваться, что их вакцина не работает, глупо. Если даже так, то они купят себе западную - денег и возможностей у них больше, чем у нас. Для остального человечества (в т.ч. и для нас) это хуже - теряется лишний шанс.
Эмоции это хорошо и понятно, но всё же надо думать головой. Это даже если отвлечься от морали.
safonovstanislav написав:...... А тем, у кого в кармане 0 гривен 0 копеек, и кредитная карта в глубоких минусах, живётся не так сладко, приходится даже с явными симптомами ездить на работу, чтоб не подохнуть. Я ни в коем случае не защищаю этих людей, но их понять можно.
Можно понять, почему ездят на работу. Но почему маски носят на шее? Тоже из-за "кредитной карты в глубоких минусах"?
PS. В Харьковской области только официально инфицирован каждый 87й, а фактически практически каждый. Знакомый говорит, что все просто массово потеряли нюх. Если все будут сидеть на самоизоляции, кто работать будет?
Это у Вас гипербола? Здесь всё же не литературный кружок.
По официальной статистике смертность в России от ковида весьма низкая — 2%. Так то ж по официальной! Россия славна своей статистикой (см. хотя бы исследования Шпилькина по выборам). А вот во Франции по официальным данным — 24%, т.е. умирает каждый четвертый из заболевших. Неужели там такая плохая медицина? Я сотрудничаю с французами в области ядерной медицины, и не сказал бы, что там настолько уж хуже, скорее — существенно лучше. Но считают французы по-другому — даже не просто по избыточной смертности, а строже, с учетом того, что смертность от других заболеваний сейчас существенно снизилась по понятным причинам.
Франция на сегодня - всего случаев - 957 421; всего смертей - 34 048. Насколько я помню арифметику, летальность (а не смертность) составляет 3,55%. Это немного отличается от 24% " по официальным данным" в Вашей цитате.
swan forever написав:... В мировой истории уже есть прецеденты коллективной ответственности. К примеру Германия в 45м. расисия от неё мало чем отличается. Так шо всё верно - чем больше дохнуть населения мокшандии, тем легче будет жителям Украины ...
Понимаю, что советы давать бесполезно, но тут просто интересно, что надо посоветовать - то ли лучше учить историю, то ли меньше врать? Где это пан вычитал про "коллективную ответственность" в Германии в 45? Неужели в современной украинской школе уже и такие открытия сделали? Но, скорее, пан всё же просто врёт дабы обосновать упоротость.
P.s. Реагировать на посты Кудрявого уж и вовсе бесполезно.
По данным следствия, 21 октября на территории Киево-Святошинского района Киевской области участники организованной группы похитили шестилетнюю дочь блогера и ведущей одного из украинских телеканалов с целью дальнейшего получения материальной выгоды в размере 200 тыс долларов США за возвращение ребенка. ...... Сообщается, что совершение преступления происходило [url]под контролем правоохранителей[/url]. Во время передачи 150 тысяч долларов, злоумышленников, причастных к похищению, задержали, а ребенка вернули родителям.
По данным следствия, 21 октября на территории Киево-Святошинского района Киевской области участники организованной группы похитили шестилетнюю дочь блогера и ведущей одного из украинских телеканалов с целью дальнейшего получения материальной выгоды в размере 200 тыс долларов США за возвращение ребенка. ...... Сообщается, что совершение преступления происходило [url]под контролем правоохранителей[/url]. Во время передачи 150 тысяч долларов, злоумышленников, причастных к похищению, задержали, а ребенка вернули родителям.