Додано: Чет 22 жов, 2020 02:08

fler написав: .....

Увы, чем им хуже, тем нам легче. И чем их меньше, тем больше у нас шансов на мирную жизнь. .....Увы, чем им хуже, тем нам легче. И чем их меньше, тем больше у нас шансов на мирную жизнь.

Простите, но рассуждения на уровне детсада.Это не то "хуже", от которого нам станет легче. Смерть стариков и больных их не ослабит и нам никак не поможет.И не то "меньше", которое даст нам больше шансов на мирную жизнь. На сегодня у них 25 тыс. умерших из 145 млн. населения. 0,02% умерших - это нам поможет? Если даже забыть, что это старики?К тому же, в том посте шла речь о вакцине. Радоваться, что их вакцина не работает, глупо. Если даже так, то они купят себе западную - денег и возможностей у них больше, чем у нас. Для остального человечества (в т.ч. и для нас) это хуже - теряется лишний шанс.Эмоции это хорошо и понятно, но всё же надо думать головой. Это даже если отвлечься от морали.