Россия на пороге очередного скандала: Вакцина «Спутник V» не спасла депутата Госдумы от COVID-19 21 октября 2020 19:17
Депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг сообщил, что заболел коронавирусом, несмотря на то, что был одним из первых добровольцев, принявших участие в испытании первой российской вакцины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
swan forever написав:... В мировой истории уже есть прецеденты коллективной ответственности. К примеру Германия в 45м. расисия от неё мало чем отличается. Так шо всё верно - чем больше дохнуть населения мокшандии, тем легче будет жителям Украины ...
Понимаю, что советы давать бесполезно, но тут просто интересно, что надо посоветовать - то ли лучше учить историю, то ли меньше врать? Где это пан вычитал про "коллективную ответственность" в Германии в 45? Неужели в современной украинской школе уже и такие открытия сделали? Но, скорее, пан всё же просто врёт дабы обосновать упоротость.
P.s. Реагировать на посты Кудрявого уж и вовсе бесполезно.
Сам ты упоротый, совкодрочер замшелый. Когда немцы шли в отрицалово и уверяли, шо они непричастны к преступлениям нацистов, тогда союзники и применили к ним меры коллективной ответственности. Это пример только по нацисткой Германии в общем. Есть и другие. И ещё, совкодрочер, кроме учебников советской системы образования ты хоть что-нибудь другое попробуй открыть. Это, быть может, хоть малость промоет твои зашоренные беньки. Гуляй мимо, в общем.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.