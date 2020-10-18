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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2007200820092010 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 13% 34 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 10 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 270 Додано: Чет 22 жов, 2020 05:51 freeze написав: Кто на ком стоял? Что вы курите на ночь? Кто на ком стоял? Что вы курите на ночь?

Рога ростут не от "блогера Дзинзи" а это есть официальная информация к рекламе Медведчуком путинской вакцины:

https://sibkray.ru/news/2127/938780/

Россия на пороге очередного скандала: Вакцина «Спутник V» не спасла депутата Госдумы от COVID-19

21 октября 2020 19:17





Депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг сообщил, что заболел коронавирусом, несмотря на то, что был одним из первых добровольцев, принявших участие в испытании первой российской вакцины. Рога ростут не от "блогера Дзинзи" а это есть официальная информация к рекламе Медведчуком путинской вакцины: Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8487 З нами з: 20.09.12 Подякував: 692 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 06:01 ЛАД написав: swan forever написав: ...

В мировой истории уже есть прецеденты коллективной ответственности. К примеру Германия в 45м. расисия от неё мало чем отличается. Так шо всё верно - чем больше дохнуть населения мокшандии, тем легче будет жителям Украины ... ...В мировой истории уже есть прецеденты коллективной ответственности. К примеру Германия в 45м. расисия от неё мало чем отличается. Так шо всё верно - чем больше дохнуть населения мокшандии, тем легче будет жителям Украины ...

Понимаю, что советы давать бесполезно, но тут просто интересно, что надо посоветовать - то ли лучше учить историю, то ли меньше врать?

Где это пан вычитал про "коллективную ответственность" в Германии в 45?

Неужели в современной украинской школе уже и такие открытия сделали?

Но, скорее, пан всё же просто врёт дабы обосновать упоротость.



P.s. Реагировать на посты Кудрявого уж и вовсе бесполезно. Понимаю, что советы давать бесполезно, но тут просто интересно, что надо посоветовать - то ли лучше учить историю, то ли меньше врать?Где это пан вычитал про "коллективную ответственность" в Германии в 45?Неужели в современной украинской школе уже и такие открытия сделали?Но, скорее, пан всё же просто врёт дабы обосновать упоротость.P.s. Реагировать на посты Кудрявого уж и вовсе бесполезно.

Сам ты упоротый, совкодрочер замшелый.

Когда немцы шли в отрицалово и уверяли, шо они непричастны к преступлениям нацистов, тогда союзники и применили к ним меры коллективной ответственности. Это пример только по нацисткой Германии в общем. Есть и другие.

И ещё, совкодрочер, кроме учебников советской системы образования ты хоть что-нибудь другое попробуй открыть. Это, быть может, хоть малость промоет твои зашоренные беньки. Гуляй мимо, в общем. Сам ты упоротый, совкодрочер замшелый.Когда немцы шли в отрицалово и уверяли, шо они непричастны к преступлениям нацистов, тогда союзники и применили к ним меры коллективной ответственности. Это пример только по нацисткой Германии в общем. Есть и другие.И ещё, совкодрочер, кроме учебников советской системы образования ты хоть что-нибудь другое попробуй открыть. Это, быть может, хоть малость промоет твои зашоренные беньки. Гуляй мимо, в общем. Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность. swan forever Повідомлень: 907 З нами з: 27.05.15 Подякував: 153 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2007200820092010 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7253 1664411

ЛОБ Нед 18 жов, 2020 18:49