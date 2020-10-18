RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2007200820092010

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 05:51

  freeze написав:Кто на ком стоял? Что вы курите на ночь?

Рога ростут не от "блогера Дзинзи" а это есть официальная информация к рекламе Медведчуком путинской вакцины:
https://sibkray.ru/news/2127/938780/
Россия на пороге очередного скандала: Вакцина «Спутник V» не спасла депутата Госдумы от COVID-19
21 октября 2020 19:17


Депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг сообщил, что заболел коронавирусом, несмотря на то, что был одним из первых добровольцев, принявших участие в испытании первой российской вакцины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8487
З нами з: 20.09.12
Подякував: 692 раз.
Подякували: 879 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 06:01

  ЛАД написав:
  swan forever написав:...
В мировой истории уже есть прецеденты коллективной ответственности. К примеру Германия в 45м. расисия от неё мало чем отличается. Так шо всё верно - чем больше дохнуть населения мокшандии, тем легче будет жителям Украины ...

Понимаю, что советы давать бесполезно, но тут просто интересно, что надо посоветовать - то ли лучше учить историю, то ли меньше врать?
Где это пан вычитал про "коллективную ответственность" в Германии в 45?
Неужели в современной украинской школе уже и такие открытия сделали?
Но, скорее, пан всё же просто врёт дабы обосновать упоротость.

P.s. Реагировать на посты Кудрявого уж и вовсе бесполезно.

Сам ты упоротый, совкодрочер замшелый.
Когда немцы шли в отрицалово и уверяли, шо они непричастны к преступлениям нацистов, тогда союзники и применили к ним меры коллективной ответственности. Это пример только по нацисткой Германии в общем. Есть и другие.
И ещё, совкодрочер, кроме учебников советской системы образования ты хоть что-нибудь другое попробуй открыть. Это, быть может, хоть малость промоет твои зашоренные беньки. Гуляй мимо, в общем.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
Повідомлень: 907
З нами з: 27.05.15
Подякував: 153 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2007200820092010
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 724, 725, 726
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7253 1664411
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 жов, 2020 18:49
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.