|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 жов, 2020 06:16
ЛАД написав:
Это не то "хуже", от которого нам станет легче. Смерть стариков и больных их не ослабит и нам никак не поможет.
Вы же не будете отрицать связь "рост смертности в мордоре - увеличение расходов на профилактические меры , и увеличение потерь от локдаунов".
Ну а любой рост расходов на медицину - уменьшение денег на финансирование агрессии и финансирование помощи анклавам. Даже если речь идёт не о прямой зависимости, и о некосмических суммах потерь. "курочка по зёрнышку"(с). Там пожар в сибирских лесах,здесь жмуры от ковида. Это не о злорадстве. Это о финансах.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 3130
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 1134 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7253
|1664423
|
Нед 18 жов, 2020 18:49
ЛОБ
|