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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2004200520062007

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 06:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Это не то "хуже", от которого нам станет легче. Смерть стариков и больных их не ослабит и нам никак не поможет.

Вы же не будете отрицать связь "рост смертности в мордоре - увеличение расходов на профилактические меры , и увеличение потерь от локдаунов".
Ну а любой рост расходов на медицину - уменьшение денег на финансирование агрессии и финансирование помощи анклавам. Даже если речь идёт не о прямой зависимости, и о некосмических суммах потерь. "курочка по зёрнышку"(с). Там пожар в сибирских лесах,здесь жмуры от ковида. Это не о злорадстве. Это о финансах.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 08:19

  ЛАД написав:Франция на сегодня -
всего случаев - 957 421;
всего смертей - 34 048.
Насколько я помню арифметику, летальность (а не смертность) составляет 3,55%.
Это немного отличается от 24% " по официальным данным" в Вашей цитате.

Цитата от химимика-блогера. ) Видно пошла команда притягивать за уши аргументы о невозможности низкой смертности в РФ от ковида.
tumos
 
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