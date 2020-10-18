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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 жов, 2020 06:16
ЛАД написав:
Это не то "хуже", от которого нам станет легче. Смерть стариков и больных их не ослабит и нам никак не поможет.
Вы же не будете отрицать связь "рост смертности в мордоре - увеличение расходов на профилактические меры , и увеличение потерь от локдаунов".
Ну а любой рост расходов на медицину - уменьшение денег на финансирование агрессии и финансирование помощи анклавам. Даже если речь идёт не о прямой зависимости, и о некосмических суммах потерь. "курочка по зёрнышку"(с). Там пожар в сибирских лесах,здесь жмуры от ковида. Это не о злорадстве. Это о финансах.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 08:19
ЛАД написав:
Франция на сегодня -
всего случаев - 957 421;
всего смертей - 34 048.
Насколько я помню арифметику, летальность (а не смертность) составляет 3,55%.
Это немного отличается от 24% " по официальным данным" в Вашей цитате.
Цитата от химимика-блогера. ) Видно пошла команда притягивать за уши аргументы о невозможности низкой смертности в РФ от ковида.
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