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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2004200520062007

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 06:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Это не то "хуже", от которого нам станет легче. Смерть стариков и больных их не ослабит и нам никак не поможет.

Вы же не будете отрицать связь "рост смертности в мордоре - увеличение расходов на профилактические меры , и увеличение потерь от локдаунов".
Ну а любой рост расходов на медицину - уменьшение денег на финансирование агрессии и финансирование помощи анклавам. Даже если речь идёт не о прямой зависимости, и о некосмических суммах потерь. "курочка по зёрнышку"(с). Там пожар в сибирских лесах,здесь жмуры от ковида. Это не о злорадстве. Это о финансах.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 08:19

  ЛАД написав:Франция на сегодня -
всего случаев - 957 421;
всего смертей - 34 048.
Насколько я помню арифметику, летальность (а не смертность) составляет 3,55%.
Это немного отличается от 24% " по официальным данным" в Вашей цитате.

Цитата от химимика-блогера. ) Видно пошла команда притягивать за уши аргументы о невозможности низкой смертности в РФ от ковида.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 09:38

  ЛАД написав:
  safonovstanislav написав:......
А тем, у кого в кармане 0 гривен 0 копеек, и кредитная карта в глубоких минусах, живётся не так сладко, приходится даже с явными симптомами ездить на работу, чтоб не подохнуть. Я ни в коем случае не защищаю этих людей, но их понять можно.

Можно понять, почему ездят на работу.
Но почему маски носят на шее? Тоже из-за "кредитной карты в глубоких минусах"?

Проблема не в том, почему здоровые люди носят маски неправильно. Проблема была в том, как сделать так, чтоб больные люди не заражали здоровых. Но, вакцины и чудо-лекарства мы так и не дождались. Победим пандемию дедовским способом, просто переболев поголовно.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 09:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Про причини росту ковідіотів в окупантів та й для нас досить актуально
https://youtu.be/j2BNu6cw28E
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 09:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:Победим пандемию дедовским способом, просто переболев поголовно.

Проблема не в цьому, а в тому, що далеко не всі перехворіють (помруть), і в тому, що ковід має довгострокові негативні наслідки для здоров`я. Плюс, не має впевненості, що набутий імунітет буде довгим. Навіть якщо буде, то без вакцини ми все одно отримаємо 100-200к щорічних хворих українців на рік, через високу заразність ковіда.
Невже так важко носити маски?
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 09:57

  safonovstanislav написав:Проблема не в том, почему здоровые люди носят маски неправильно. Проблема была в том, как сделать так, чтоб больные люди не заражали здоровых.


Постановка вопроса неправильная у Вас.
Проблема в том, что больные люди носят маски неправильно, заражая окружающих и полагая, что они сами здоровы.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 10:04

  lapay написав:Невже так важко носити маски?


Тоже не понимаю этой дискуссии. Одевают же люди штаны при походе в магазин, хотя определенный процент населения склонен к эксгибиционизму, но как-то перебарывают себя и одевают.
Понимают, что нельзя пойти в приличный ресторан или на встречу с кем-то в рваных лохмотьях, хотя вот так и хочется надеть выцветшую футболку и уютные треники и тапки.

А тут столько разговоров о масках. Пора привыкнуть к новой реальности и новым общественным требования в мире, возможно это надолго, хз что еще нам эти летучие мыши готовят.))))
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 10:12

  freeze написав:
  lapay написав:Невже так важко носити маски?


Тоже не понимаю этой дискуссии. Одевают же люди штаны при походе в магазин, хотя определенный процент населения склонен к эксгибиционизму, но как-то перебарывают себя и одевают.
Понимают, что нельзя пойти в приличный ресторан или на встречу с кем-то в рваных лохмотьях, хотя вот так и хочется надеть выцветшую футболку и уютные треники и тапки.

А тут столько разговоров о масках. Пора привыкнуть к новой реальности и новым общественным требования в мире, возможно это надолго, хз что еще нам эти летучие мыши готовят.))))


Не ношение масок имеет прямое отношение к комплексам. Я же мужик, значит право имею. Об этой еще Достоевский целую книжку написал.

но вот интересно, огромное большинство этих непробиваемых мужиков как паиньки ползут до 70 км по дорогам в городе после ввода камер. думаю, что даже 1000 грн за неправильно одетую маску очень сильно поможет сделать правильный выбор
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 10:27

  adeges написав:Не ношение масок имеет прямое отношение к комплексам. Я же мужик, значит право имею

Дело в объективном неудобстве, а не в чём-то ещё. Поучавствовал я в соревновании в спортивном клубе, где в маске нужно было находится всё соревнование (около 8 часов). Теперь этот спортивный клуб в личном стоп-листе. Причём, требование было, чтоб маска была хотя бы на подбородке, чтоб этот спортивный клуб не отжучили проверяющие, т.е. к реальной защите от вируса это имело мало отношения. Так что, занимаюсь в спортивном клубе, где маску не нужно носить совсем, и никто не носит, мелкие соревнования проводятся на 40-200 участников в одном помещении практически каждый день, причём много иногородних участников, и никто не болеет(не факт, что это надолго, но пока так )
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Чет 22 жов, 2020 10:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 10:32

Рекомендую любознательным прочитать, очень познавательно и интересно.

Про коронавирус от известного американского реаниматолога Пола Марик (Paul E. Marik):

Ковид — совсем не похож на грипп. При гриппе происходит стимуляция синтеза интерферона, при ковиде — его подавление со всей иммунной системой. Ковид не похож ни на одну другую болезнь, тк вызывает цитокиновый шторм

Неструктурные белки ковида подавляют синтез белков в клетке хозяина, в основном блокируя иммунный ответ. Иммуный ответ в клеткax хозяина подавлен.

Главный способ распространения- воздушно- капельный. При разговoре с каждым выдохом выходит примерно миллион вирусных частиц. Самое сильное размножение вируса-- в носоглотке.

Заразность: в инкубационном периоде до появления симптомов, и (меньше) в первые дни симптомов. Наиболее заразны те, кто об этом не знает.

Наиболее эффективный способ борьбы- маски. Маска уменьшaет количество вирусных частиц, которые человек вдыхает Чем меньше вируса тем легче течение.

В легочной фазе у человека уже нет живого вируса, но есть циркулирующие части вируса. Иммунный ответ на них и убивает хозяина. Живой вирус не убивает.

После 8 дня с момента появления смптомов живой вирус не выделяется, С 10 дня больной человек чаще всего не заразен даже если ПЦР положительный.

После 6–8 дня лавинообразно нарастает отложенный иммунный ответ на вирусные частицы с выделением цитокинов. Увеличивается поражение сосудов, увеличивается свертываемость. Цитокиновый шторм убивает хозяина.

В умерших находят очень мало вируса, но обширное повреждение эндотелия, активацию макрофагов, тромбоз.

Три фактора ведущие к полиорганной недостаточности и смерти: гипоксия, цитокиновый шторм, гипер–коагуляция.

Hеоднородность течения болезни. Количество попавшего в организм вируса имеет зачение- маску носить нужно

У некoторых есть кpоcс–реактивность к другим коронавирусам. Возраст и лишний вес — факторы риска ведущие к смерти.

Как лечить- зависит от фазы. На этапе размножения вируса— противовирусные, в поздней стадии они бесполезны. Ремдесивир, возможно, ивермектин
В легочной фазе — противовоспалительные, кислород, т к падает сaтурация.

Pемдесивир показывает очень слабое улучшение. Он незначительно помогает в начале до цитокинового шторма. Так же провалились интерферон и хлорохин. Антивирусные препараты работают только в начале

Действительно работают стероиды: в поздней, легочной фазе. Чем тяжелее больной, тем выраженнее эффект стероидов. Eсли больной еще не получает кислорода, они не нужны и даже вредят

Важно: Антикоагуляция (чем тяжелее пациент, тем более она полезна) и пронация- положение больного на животе

Половина выздоровевших от ковида имеет отсроченный постковидный синдром.

Вакцины: шансы довольно неопределенные и неясные.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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