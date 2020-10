Додано: Чет 22 жов, 2020 10:12

freeze написав: lapay написав: Невже так важко носити маски? Невже так важко носити маски?



Тоже не понимаю этой дискуссии. Одевают же люди штаны при походе в магазин, хотя определенный процент населения склонен к эксгибиционизму, но как-то перебарывают себя и одевают.

Понимают, что нельзя пойти в приличный ресторан или на встречу с кем-то в рваных лохмотьях, хотя вот так и хочется надеть выцветшую футболку и уютные треники и тапки.



А тут столько разговоров о масках. Пора привыкнуть к новой реальности и новым общественным требования в мире, возможно это надолго, хз что еще нам эти летучие мыши готовят.))))



Не ношение масок имеет прямое отношение к комплексам. Я же мужик, значит право имею. Об этой еще Достоевский целую книжку написал.



но вот интересно, огромное большинство этих непробиваемых мужиков как паиньки ползут до 70 км по дорогам в городе после ввода камер. думаю, что даже 1000 грн за неправильно одетую маску очень сильно поможет сделать правильный выбор

