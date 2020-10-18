ЛАД написав:Это не то "хуже", от которого нам станет легче. Смерть стариков и больных их не ослабит и нам никак не поможет.
Вы же не будете отрицать связь "рост смертности в мордоре - увеличение расходов на профилактические меры , и увеличение потерь от локдаунов". Ну а любой рост расходов на медицину - уменьшение денег на финансирование агрессии и финансирование помощи анклавам. Даже если речь идёт не о прямой зависимости, и о некосмических суммах потерь. "курочка по зёрнышку"(с). Там пожар в сибирских лесах,здесь жмуры от ковида. Это не о злорадстве. Это о финансах.
ЛАД написав:Франция на сегодня - всего случаев - 957 421; всего смертей - 34 048. Насколько я помню арифметику, летальность (а не смертность) составляет 3,55%. Это немного отличается от 24% " по официальным данным" в Вашей цитате.
Цитата от химимика-блогера. ) Видно пошла команда притягивать за уши аргументы о невозможности низкой смертности в РФ от ковида.
safonovstanislav написав:...... А тем, у кого в кармане 0 гривен 0 копеек, и кредитная карта в глубоких минусах, живётся не так сладко, приходится даже с явными симптомами ездить на работу, чтоб не подохнуть. Я ни в коем случае не защищаю этих людей, но их понять можно.
Можно понять, почему ездят на работу. Но почему маски носят на шее? Тоже из-за "кредитной карты в глубоких минусах"?
Проблема не в том, почему здоровые люди носят маски неправильно. Проблема была в том, как сделать так, чтоб больные люди не заражали здоровых. Но, вакцины и чудо-лекарства мы так и не дождались. Победим пандемию дедовским способом, просто переболев поголовно.
safonovstanislav написав:Победим пандемию дедовским способом, просто переболев поголовно.
Проблема не в цьому, а в тому, що далеко не всі перехворіють (помруть), і в тому, що ковід має довгострокові негативні наслідки для здоров`я. Плюс, не має впевненості, що набутий імунітет буде довгим. Навіть якщо буде, то без вакцини ми все одно отримаємо 100-200к щорічних хворих українців на рік, через високу заразність ковіда. Невже так важко носити маски?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Тоже не понимаю этой дискуссии. Одевают же люди штаны при походе в магазин, хотя определенный процент населения склонен к эксгибиционизму, но как-то перебарывают себя и одевают. Понимают, что нельзя пойти в приличный ресторан или на встречу с кем-то в рваных лохмотьях, хотя вот так и хочется надеть выцветшую футболку и уютные треники и тапки.
А тут столько разговоров о масках. Пора привыкнуть к новой реальности и новым общественным требования в мире, возможно это надолго, хз что еще нам эти летучие мыши готовят.))))
Тоже не понимаю этой дискуссии. Одевают же люди штаны при походе в магазин, хотя определенный процент населения склонен к эксгибиционизму, но как-то перебарывают себя и одевают. Понимают, что нельзя пойти в приличный ресторан или на встречу с кем-то в рваных лохмотьях, хотя вот так и хочется надеть выцветшую футболку и уютные треники и тапки.
А тут столько разговоров о масках. Пора привыкнуть к новой реальности и новым общественным требования в мире, возможно это надолго, хз что еще нам эти летучие мыши готовят.))))
Не ношение масок имеет прямое отношение к комплексам. Я же мужик, значит право имею. Об этой еще Достоевский целую книжку написал.
но вот интересно, огромное большинство этих непробиваемых мужиков как паиньки ползут до 70 км по дорогам в городе после ввода камер. думаю, что даже 1000 грн за неправильно одетую маску очень сильно поможет сделать правильный выбор
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges написав:Не ношение масок имеет прямое отношение к комплексам. Я же мужик, значит право имею
Дело в объективном неудобстве, а не в чём-то ещё. Поучавствовал я в соревновании в спортивном клубе, где в маске нужно было находится всё соревнование (около 8 часов). Теперь этот спортивный клуб в личном стоп-листе. Причём, требование было, чтоб маска была хотя бы на подбородке, чтоб этот спортивный клуб не отжучили проверяющие, т.е. к реальной защите от вируса это имело мало отношения. Так что, занимаюсь в спортивном клубе, где маску не нужно носить совсем, и никто не носит, мелкие соревнования проводятся на 40-200 участников в одном помещении практически каждый день, причём много иногородних участников, и никто не болеет(не факт, что это надолго, но пока так )
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Чет 22 жов, 2020 10:45, всього редагувалось 1 раз.
Рекомендую любознательным прочитать, очень познавательно и интересно.
Про коронавирус от известного американского реаниматолога Пола Марик (Paul E. Marik):
Ковид — совсем не похож на грипп. При гриппе происходит стимуляция синтеза интерферона, при ковиде — его подавление со всей иммунной системой. Ковид не похож ни на одну другую болезнь, тк вызывает цитокиновый шторм
Неструктурные белки ковида подавляют синтез белков в клетке хозяина, в основном блокируя иммунный ответ. Иммуный ответ в клеткax хозяина подавлен.
Главный способ распространения- воздушно- капельный. При разговoре с каждым выдохом выходит примерно миллион вирусных частиц. Самое сильное размножение вируса-- в носоглотке.
Заразность: в инкубационном периоде до появления симптомов, и (меньше) в первые дни симптомов. Наиболее заразны те, кто об этом не знает.
Наиболее эффективный способ борьбы- маски. Маска уменьшaет количество вирусных частиц, которые человек вдыхает Чем меньше вируса тем легче течение.
В легочной фазе у человека уже нет живого вируса, но есть циркулирующие части вируса. Иммунный ответ на них и убивает хозяина. Живой вирус не убивает.
После 8 дня с момента появления смптомов живой вирус не выделяется, С 10 дня больной человек чаще всего не заразен даже если ПЦР положительный.
После 6–8 дня лавинообразно нарастает отложенный иммунный ответ на вирусные частицы с выделением цитокинов. Увеличивается поражение сосудов, увеличивается свертываемость. Цитокиновый шторм убивает хозяина.
В умерших находят очень мало вируса, но обширное повреждение эндотелия, активацию макрофагов, тромбоз.
Три фактора ведущие к полиорганной недостаточности и смерти: гипоксия, цитокиновый шторм, гипер–коагуляция.
Hеоднородность течения болезни. Количество попавшего в организм вируса имеет зачение- маску носить нужно
У некoторых есть кpоcс–реактивность к другим коронавирусам. Возраст и лишний вес — факторы риска ведущие к смерти.
Как лечить- зависит от фазы. На этапе размножения вируса— противовирусные, в поздней стадии они бесполезны. Ремдесивир, возможно, ивермектин В легочной фазе — противовоспалительные, кислород, т к падает сaтурация.
Pемдесивир показывает очень слабое улучшение. Он незначительно помогает в начале до цитокинового шторма. Так же провалились интерферон и хлорохин. Антивирусные препараты работают только в начале
Действительно работают стероиды: в поздней, легочной фазе. Чем тяжелее больной, тем выраженнее эффект стероидов. Eсли больной еще не получает кислорода, они не нужны и даже вредят
Важно: Антикоагуляция (чем тяжелее пациент, тем более она полезна) и пронация- положение больного на животе
Половина выздоровевших от ковида имеет отсроченный постковидный синдром.