Додано: Чет 22 жов, 2020 10:32

Рекомендую любознательным прочитать, очень познавательно и интересно.Про коронавирус от известного американского реаниматолога Пола Марик (Paul E. Marik):Ковид — совсем не похож на грипп. При гриппе происходит стимуляция синтеза интерферона, при ковиде — его подавление со всей иммунной системой. Ковид не похож ни на одну другую болезнь, тк вызывает цитокиновый штормНеструктурные белки ковида подавляют синтез белков в клетке хозяина, в основном блокируя иммунный ответ. Иммуный ответ в клеткax хозяина подавлен.Главный способ распространения- воздушно- капельный. При разговoре с каждым выдохом выходит примерно миллион вирусных частиц. Самое сильное размножение вируса-- в носоглотке.Заразность: в инкубационном периоде до появления симптомов, и (меньше) в первые дни симптомов. Наиболее заразны те, кто об этом не знает.Наиболее эффективный способ борьбы- маски. Маска уменьшaет количество вирусных частиц, которые человек вдыхает Чем меньше вируса тем легче течение.В легочной фазе у человека уже нет живого вируса, но есть циркулирующие части вируса. Иммунный ответ на них и убивает хозяина. Живой вирус не убивает.После 8 дня с момента появления смптомов живой вирус не выделяется, С 10 дня больной человек чаще всего не заразен даже если ПЦР положительный.После 6–8 дня лавинообразно нарастает отложенный иммунный ответ на вирусные частицы с выделением цитокинов. Увеличивается поражение сосудов, увеличивается свертываемость. Цитокиновый шторм убивает хозяина.В умерших находят очень мало вируса, но обширное повреждение эндотелия, активацию макрофагов, тромбоз.Три фактора ведущие к полиорганной недостаточности и смерти: гипоксия, цитокиновый шторм, гипер–коагуляция.Hеоднородность течения болезни. Количество попавшего в организм вируса имеет зачение- маску носить нужноУ некoторых есть кpоcс–реактивность к другим коронавирусам. Возраст и лишний вес — факторы риска ведущие к смерти.Как лечить- зависит от фазы. На этапе размножения вируса— противовирусные, в поздней стадии они бесполезны. Ремдесивир, возможно, ивермектинВ легочной фазе — противовоспалительные, кислород, т к падает сaтурация.Pемдесивир показывает очень слабое улучшение. Он незначительно помогает в начале до цитокинового шторма. Так же провалились интерферон и хлорохин. Антивирусные препараты работают только в началеДействительно работают стероиды: в поздней, легочной фазе. Чем тяжелее больной, тем выраженнее эффект стероидов. Eсли больной еще не получает кислорода, они не нужны и даже вредятВажно: Антикоагуляция (чем тяжелее пациент, тем более она полезна) и пронация- положение больного на животеПоловина выздоровевших от ковида имеет отсроченный постковидный синдром.Вакцины: шансы довольно неопределенные и неясные.