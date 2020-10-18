"Как маски защищают от заражения коронавирусом: результаты первого реалистичного испытания"
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Додано: Чет 22 жов, 2020 11:19
Re: Эпидемия коронавируса в мире
"Как маски защищают от заражения коронавирусом: результаты первого реалистичного испытания"
Додано: Чет 22 жов, 2020 11:57
Связь отрицать не буду. Первое предложение верно.
Дальнейшая логическая цепочка не верна.
В Союзе экономили на чём угодно, только не на военных расходах и не на поддержке "дружественных стран и движений". Нынешняя Россия придерживается такой же политики. Так что немного похуже будет жить народ, но изменения поддержки Л/ДНР из-за этого не будет.
И ещё.
Даже в Союзе во время холодной войны не злорадствовали по поводу стихийных бедствий в США и не выражали радость по поводу ураганов или пожаров в Калифорнии. Пожары в сибирских лесах не хуже пожаров в луганских степях. Нельзя радоваться стихийным бедствиям. Мораль Ветхого завета несколько устарела.
Так что всё это всё же не о финансах, а о злорадстве.
Додано: Чет 22 жов, 2020 12:08
Спасибо за чистку ветки, но если убирать пост о злорадстве, то стоило убрать и злорадство - viewtopic.php?p=5081880#p5081880, с которого всё началось.
Додано: Чет 22 жов, 2020 12:12
Re: Эпидемия коронавируса в мире
До питання летальності ковіда.
В Нью-Йорку проживають 8 млн, тому реально заражених було 800 тис. (офіційно 260 тис). Померло 23 тис, реальна летальність 3%. Це наслідок того, що лягла медична система, і хворим не надавали необхідну допомогу, бо коли хворих лікують, реальна летальність близько 1%.
Нас теж буде очікувати щось подібне, якщо не зупинити зростання потоку хворих.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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