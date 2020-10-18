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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2005200620072008

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 11:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://news.liga.net/society/news/kak- ... ispytaniya
"Как маски защищают от заражения коронавирусом: результаты первого реалистичного испытания"
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 11:57

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Это не то "хуже", от которого нам станет легче. Смерть стариков и больных их не ослабит и нам никак не поможет.

Вы же не будете отрицать связь "рост смертности в мордоре - увеличение расходов на профилактические меры , и увеличение потерь от локдаунов".
Ну а любой рост расходов на медицину - уменьшение денег на финансирование агрессии и финансирование помощи анклавам. Даже если речь идёт не о прямой зависимости, и о некосмических суммах потерь. "курочка по зёрнышку"(с). Там пожар в сибирских лесах,здесь жмуры от ковида. Это не о злорадстве. Это о финансах.

Связь отрицать не буду. Первое предложение верно.
Дальнейшая логическая цепочка не верна.
В Союзе экономили на чём угодно, только не на военных расходах и не на поддержке "дружественных стран и движений". Нынешняя Россия придерживается такой же политики. Так что немного похуже будет жить народ, но изменения поддержки Л/ДНР из-за этого не будет.
И ещё.
Даже в Союзе во время холодной войны не злорадствовали по поводу стихийных бедствий в США и не выражали радость по поводу ураганов или пожаров в Калифорнии. Пожары в сибирских лесах не хуже пожаров в луганских степях. Нельзя радоваться стихийным бедствиям. Мораль Ветхого завета несколько устарела.
Так что всё это всё же не о финансах, а о злорадстве.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 12:08

Спасибо за чистку ветки, но если убирать пост о злорадстве, то стоило убрать и злорадство - viewtopic.php?p=5081880#p5081880, с которого всё началось.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 12:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

До питання летальності ковіда.
https://news.liga.net/society/news/uche ... -nyu-yorka
Американские биологи задались вопросом, как можно выяснить процент бессимптомных носителей коронавируса и проверили на антитела к SARS-CoV-2 образцы крови 1559 внешне здоровых жителей Нью-Йорка. Результаты выложены на medRxiv.

Образцы были собраны в период с марта по июль 2020 года, то есть захватывают период сильнейшей весенней вспышки COVID-19 в Нью-Йорке.

Авторы заявили о "значительном увеличении" показателей серопозитивности (появление антител к патогену в плазме крови) за четырехмесячный период с 0% до 11,6%.


В Нью-Йорку проживають 8 млн, тому реально заражених було 800 тис. (офіційно 260 тис). Померло 23 тис, реальна летальність 3%. Це наслідок того, що лягла медична система, і хворим не надавали необхідну допомогу, бо коли хворих лікують, реальна летальність близько 1%.
Нас теж буде очікувати щось подібне, якщо не зупинити зростання потоку хворих.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 12:24

«Мы подписали контракт с Johnson & Johnson. Это даст нам возможность приобрести до 400 млн доз вакцины», — написала она.

Она отметила, что это уже третий контракт по предзаказу вакцины, первые два были заключены с AstraZeneca и Sanofi-GSK. Кроме того, ЕК готовит аналогичные контракты еще с тремя компаниями — CureVac, Moderna и консорциумом BioNTech — Pfizer.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/147087-es-razmestil-predzakaz-na-vaktsiny-johnson-johnson#ixzz6baebj2bV
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 12:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
«Мы подписали контракт с Johnson & Johnson. Это даст нам возможность приобрести до 400 млн доз вакцины», — написала она.

Она отметила, что это уже третий контракт по предзаказу вакцины, первые два были заключены с AstraZeneca и Sanofi-GSK. Кроме того, ЕК готовит аналогичные контракты еще с тремя компаниями — CureVac, Moderna и консорциумом BioNTech — Pfizer.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/147087-es-razmestil-predzakaz-na-vaktsiny-johnson-johnson#ixzz6baebj2bV


Какой то видимо есть тайный смысл назаключать контракты в количестве явно превышающем всю численность населения Евросоюза.
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freeze
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 12:47

  freeze написав:Какой то видимо есть тайный смысл назаключать контракты в количестве явно превышающем всю численность населения Евросоюза.

;)

На россии сняли новое "устрашающее видео" в стиле "хотите как в Бергамо?". А то людишки как-то расслабились :)

Это переполненный трупами подвал больницы в Барнауле, где, по официальной статистике, от COVID-19 умирают лишь единицы.

Знаете, как объяснил это местный Минздрав?
Трупов много, сказал Минздрав, потому что умерших много.
Гениальное объяснение.

https://twitter.com/prof_preobr/status/1319187204313391110
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 12:49

Южнокорейские власти пытались успокоить людей, поскольку число умерших после вакцинации от сезонного гриппа выросло до 13.

Врач, ведущий расследование смертей, сказал, что не верит в связь вакцины и смертельных случаев.

Но доверие к программе вакцины было подорвано, и Корейская медицинская ассоциация призвала остановить ее, пока не будет обеспечена ее безопасность.

На данный момент около 13 миллионов человек в Южной Корее получили прививку от гриппа.

В прошлом месяце страна запустила программу бесплатной вакцинации от гриппа для 19 миллионов человек, имеющих право на нее, поскольку правительство пытается избежать массовой вспышки гриппа, одновременно борясь с Covid-19.
......
Это уже второй раз, когда доверие к программе вакцинации в Южной Корее подорвано.

Ранее он был приостановлен на три недели после того, как было обнаружено, что около пяти миллионов доз, которые необходимо заморозить, подверглись воздействию комнатной температуры при транспортировке в медицинское учреждение.

https://www.bbc.com/news/world-asia-54641117
Перевод Хрома.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 12:52

  freeze написав:......
Какой то видимо есть тайный смысл назаключать контракты в количестве явно превышающем всю численность населения Евросоюза.

Думаю, перестраховка на случай, что не все вакцины пройдут испытания + неизвестно, какая будет раньше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 12:57

https://kurs.com.ua/novost/229345-skolko-budet-stoit-vakcina-ot-covid-19-e28094-ft - о будущих ценах на вакцину (от 3 до 60 долл.?)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
ЛАД
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