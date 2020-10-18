ЛАД написав:Это не то "хуже", от которого нам станет легче. Смерть стариков и больных их не ослабит и нам никак не поможет.
Вы же не будете отрицать связь "рост смертности в мордоре - увеличение расходов на профилактические меры , и увеличение потерь от локдаунов". Ну а любой рост расходов на медицину - уменьшение денег на финансирование агрессии и финансирование помощи анклавам. Даже если речь идёт не о прямой зависимости, и о некосмических суммах потерь. "курочка по зёрнышку"(с). Там пожар в сибирских лесах,здесь жмуры от ковида. Это не о злорадстве. Это о финансах.
Связь отрицать не буду. Первое предложение верно. Дальнейшая логическая цепочка не верна. В Союзе экономили на чём угодно, только не на военных расходах и не на поддержке "дружественных стран и движений". Нынешняя Россия придерживается такой же политики. Так что немного похуже будет жить народ, но изменения поддержки Л/ДНР из-за этого не будет. И ещё. Даже в Союзе во время холодной войны не злорадствовали по поводу стихийных бедствий в США и не выражали радость по поводу ураганов или пожаров в Калифорнии. Пожары в сибирских лесах не хуже пожаров в луганских степях. Нельзя радоваться стихийным бедствиям. Мораль Ветхого завета несколько устарела. Так что всё это всё же не о финансах, а о злорадстве.
Американские биологи задались вопросом, как можно выяснить процент бессимптомных носителей коронавируса и проверили на антитела к SARS-CoV-2 образцы крови 1559 внешне здоровых жителей Нью-Йорка. Результаты выложены на medRxiv.
Образцы были собраны в период с марта по июль 2020 года, то есть захватывают период сильнейшей весенней вспышки COVID-19 в Нью-Йорке.
Авторы заявили о "значительном увеличении" показателей серопозитивности (появление антител к патогену в плазме крови) за четырехмесячный период с 0% до 11,6%.
В Нью-Йорку проживають 8 млн, тому реально заражених було 800 тис. (офіційно 260 тис). Померло 23 тис, реальна летальність 3%. Це наслідок того, що лягла медична система, і хворим не надавали необхідну допомогу, бо коли хворих лікують, реальна летальність близько 1%. Нас теж буде очікувати щось подібне, якщо не зупинити зростання потоку хворих.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
«Мы подписали контракт с Johnson & Johnson. Это даст нам возможность приобрести до 400 млн доз вакцины», — написала она.
Она отметила, что это уже третий контракт по предзаказу вакцины, первые два были заключены с AstraZeneca и Sanofi-GSK. Кроме того, ЕК готовит аналогичные контракты еще с тремя компаниями — CureVac, Moderna и консорциумом BioNTech — Pfizer.
«Мы подписали контракт с Johnson & Johnson. Это даст нам возможность приобрести до 400 млн доз вакцины», — написала она.
Она отметила, что это уже третий контракт по предзаказу вакцины, первые два были заключены с AstraZeneca и Sanofi-GSK. Кроме того, ЕК готовит аналогичные контракты еще с тремя компаниями — CureVac, Moderna и консорциумом BioNTech — Pfizer.
Южнокорейские власти пытались успокоить людей, поскольку число умерших после вакцинации от сезонного гриппа выросло до 13.
Врач, ведущий расследование смертей, сказал, что не верит в связь вакцины и смертельных случаев.
Но доверие к программе вакцины было подорвано, и Корейская медицинская ассоциация призвала остановить ее, пока не будет обеспечена ее безопасность.
На данный момент около 13 миллионов человек в Южной Корее получили прививку от гриппа.
В прошлом месяце страна запустила программу бесплатной вакцинации от гриппа для 19 миллионов человек, имеющих право на нее, поскольку правительство пытается избежать массовой вспышки гриппа, одновременно борясь с Covid-19. ...... Это уже второй раз, когда доверие к программе вакцинации в Южной Корее подорвано.
Ранее он был приостановлен на три недели после того, как было обнаружено, что около пяти миллионов доз, которые необходимо заморозить, подверглись воздействию комнатной температуры при транспортировке в медицинское учреждение.