Южнокорейские власти пытались успокоить людей, поскольку число умерших после вакцинации от сезонного гриппа выросло до 13.



Врач, ведущий расследование смертей, сказал, что не верит в связь вакцины и смертельных случаев.



Но доверие к программе вакцины было подорвано, и Корейская медицинская ассоциация призвала остановить ее, пока не будет обеспечена ее безопасность.



На данный момент около 13 миллионов человек в Южной Корее получили прививку от гриппа.



В прошлом месяце страна запустила программу бесплатной вакцинации от гриппа для 19 миллионов человек, имеющих право на нее, поскольку правительство пытается избежать массовой вспышки гриппа, одновременно борясь с Covid-19.

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Это уже второй раз, когда доверие к программе вакцинации в Южной Корее подорвано.



Ранее он был приостановлен на три недели после того, как было обнаружено, что около пяти миллионов доз, которые необходимо заморозить, подверглись воздействию комнатной температуры при транспортировке в медицинское учреждение.