adeges написав:Не ношение масок имеет прямое отношение к комплексам. Я же мужик, значит право имею
Дело в объективном неудобстве, а не в чём-то ещё. Поучавствовал я в соревновании в спортивном клубе, где в маске нужно было находится всё соревнование (около 8 часов). Теперь этот спортивный клуб в личном стоп-листе. Причём, требование было, чтоб маска была хотя бы на подбородке, чтоб этот спортивный клуб не отжучили проверяющие, т.е. к реальной защите от вируса это имело мало отношения. Так что, занимаюсь в спортивном клубе, где маску не нужно носить совсем, и никто не носит, мелкие соревнования проводятся на 40-200 участников в одном помещении практически каждый день, причём много иногородних участников, и никто не болеет(не факт, что это надолго, но пока так )
Еще один спортсмен. В игнор.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Уточняется, что госпитали-родеры — это временные клиники для лечения и наблюдения пациентов с коронавирусом. Все койки в госпиталях обеспечены кислородом, а сами они отапливаются от тепловой сети больниц или от электричества.
Отмечается, что к настоящему моменту в Москве открыто почти 50 временных госпиталей на территории 16 городских больниц с общей мощностью почти в 3 тыс. коек
Напомним, что за минувшие сутки в столице выявили 4413 новых случаев коронавируса, госпитализирован 1231 пациент с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 343 человека.
alibob написав:Для тех, кто доверяет укрстату: Просто цифры. Количество умерших в день: 2018 год - 1610 2019 год - 1592 2020 год (январь-август) - 1550 Данные с сайта укрстат...
2557 человек умерли по данным нашего МОЗ от коронавируса на 31 августа, то есть примерно 10 человек в день на тот момент. С учётом некоторого снижения общей численности населения всё в рамках статистической погрешности и вызывает доверие, имхо. Тем более очевидно, что двухмесячный локдаун должен был привести к снижению погибших в разных ДТП и производственных случаях, плюс снижение умерших от разного рода нековидных респираторных заболеваний и пневмоний из-за карантинных мер, которые понятно зацепили и инфекционную респираторку.
Дальше похуже январь-август в среднем 10 человек умирает от коронавируса сентябрь по той же методике МОЗ - 52 человека в день октябрь по сегодняшний день - 86 человек в день
Востаннє редагувалось freeze в Чет 22 жов, 2020 14:12, всього редагувалось 1 раз.
Южнокорейские власти пытались успокоить людей, поскольку число умерших после вакцинации от сезонного гриппа выросло до 13.
Врач, ведущий расследование смертей, сказал, что не верит в связь вакцины и смертельных случаев.
Но доверие к программе вакцины было подорвано, и Корейская медицинская ассоциация призвала остановить ее, пока не будет обеспечена ее безопасность.
На данный момент около 13 миллионов человек в Южной Корее получили прививку от гриппа.
В прошлом месяце страна запустила программу бесплатной вакцинации от гриппа для 19 миллионов человек, имеющих право на нее, поскольку правительство пытается избежать массовой вспышки гриппа, одновременно борясь с Covid-19. ...... Это уже второй раз, когда доверие к программе вакцинации в Южной Корее подорвано.
Ранее он был приостановлен на три недели после того, как было обнаружено, что около пяти миллионов доз, которые необходимо заморозить, подверглись воздействию комнатной температуры при транспортировке в медицинское учреждение.
Вектор Ad5 создан на основе человеческого аденовируса человека серотипа 5, вызывающего сезонные простуды. Этот вирус широко распространен в популяции: как показывают эпидемиологические исследования, нейтрализующие антитела к нему детектируются у 60–70% жителей Европы и США и у более 90% жителей тропических стран. В качестве вакцинного вектора используется модифицированный аденовирус, неспособный к репликации и безопасный для человеческой.
Думаю, подавляющее число из присутствующих на ветке переболели аденовирусом Ad5, вызывающий банальный насморк. Как бы тут чистый любознательный эффект остается.
alibob написав:Для тех, кто доверяет укрстату: Просто цифры. Количество умерших в день: 2018 год - 1610 2019 год - 1592 2020 год (январь-август) - 1550 Данные с сайта укрстат...
А з середини вересня кількість смертей таки трохи почала збільшуватися. Десь 1650 в день і ближче до 1700. В серпні фіксували менше 1500. При цьому кількість населення за 2 роки таки зменшилася. Досить наглядно на інтерактивному графіку за даними Мінюста. Реєстр за останній місяць ще наповнюється https://public.tableau.com/views/TheRAT ... y&:origin=
Востаннє редагувалось stryzhko в Чет 22 жов, 2020 15:09, всього редагувалось 1 раз.