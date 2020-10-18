safonovstanislav написав:

adeges написав: Не ношение масок имеет прямое отношение к комплексам. Я же мужик, значит право имею Не ношение масок имеет прямое отношение к комплексам. Я же мужик, значит право имею

Дело в объективном неудобстве, а не в чём-то ещё. Поучавствовал я в соревновании в спортивном клубе, где в маске нужно было находится всё соревнование (около 8 часов). Теперь этот спортивный клуб в личном стоп-листе. Причём, требование было, чтоб маска была хотя бы на подбородке, чтоб этот спортивный клуб не отжучили проверяющие, т.е. к реальной защите от вируса это имело мало отношения. Так что, занимаюсь в спортивном клубе, где маску не нужно носить совсем, и никто не носит, мелкие соревнования проводятся на 40-200 участников в одном помещении практически каждый день, причём много иногородних участников, и никто не болеет(не факт, что это надолго, но пока так )