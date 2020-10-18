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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2007200820092010>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 13:52

  safonovstanislav написав:
  adeges написав:Не ношение масок имеет прямое отношение к комплексам. Я же мужик, значит право имею

Дело в объективном неудобстве, а не в чём-то ещё. Поучавствовал я в соревновании в спортивном клубе, где в маске нужно было находится всё соревнование (около 8 часов). Теперь этот спортивный клуб в личном стоп-листе. Причём, требование было, чтоб маска была хотя бы на подбородке, чтоб этот спортивный клуб не отжучили проверяющие, т.е. к реальной защите от вируса это имело мало отношения. Так что, занимаюсь в спортивном клубе, где маску не нужно носить совсем, и никто не носит, мелкие соревнования проводятся на 40-200 участников в одном помещении практически каждый день, причём много иногородних участников, и никто не болеет(не факт, что это надолго, но пока так )

Еще один спортсмен.
В игнор.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 13:52

Уточняется, что госпитали-родеры — это временные клиники для лечения и наблюдения пациентов с коронавирусом. Все койки в госпиталях обеспечены кислородом, а сами они отапливаются от тепловой сети больниц или от электричества.

Отмечается, что к настоящему моменту в Москве открыто почти 50 временных госпиталей на территории 16 городских больниц с общей мощностью почти в 3 тыс. коек

Напомним, что за минувшие сутки в столице выявили 4413 новых случаев коронавируса, госпитализирован 1231 пациент с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 343 человека.

https://m.rosbalt.ru/moscow/2020/10/22/1869332.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 13:54

Для тех, кто доверяет укрстату:
Просто цифры.
Количество умерших в день:
2018 год - 1610
2019 год - 1592
2020 год (январь-август) - 1550
Данные с сайта укрстат...
alibob
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 14:08

  alibob написав:Для тех, кто доверяет укрстату:
Просто цифры.
Количество умерших в день:
2018 год - 1610
2019 год - 1592
2020 год (январь-август) - 1550
Данные с сайта укрстат...


2557 человек умерли по данным нашего МОЗ от коронавируса на 31 августа, то есть примерно 10 человек в день на тот момент. С учётом некоторого снижения общей численности населения всё в рамках статистической погрешности и вызывает доверие, имхо.
Тем более очевидно, что двухмесячный локдаун должен был привести к снижению погибших в разных ДТП и производственных случаях, плюс снижение умерших от разного рода нековидных респираторных заболеваний и пневмоний из-за карантинных мер, которые понятно зацепили и инфекционную респираторку.

Дальше похуже
январь-август в среднем 10 человек умирает от коронавируса
сентябрь по той же методике МОЗ - 52 человека в день
октябрь по сегодняшний день - 86 человек в день
Востаннє редагувалось freeze в Чет 22 жов, 2020 14:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 14:12

  ЛАД написав:
Южнокорейские власти пытались успокоить людей, поскольку число умерших после вакцинации от сезонного гриппа выросло до 13.

Врач, ведущий расследование смертей, сказал, что не верит в связь вакцины и смертельных случаев.

Но доверие к программе вакцины было подорвано, и Корейская медицинская ассоциация призвала остановить ее, пока не будет обеспечена ее безопасность.

На данный момент около 13 миллионов человек в Южной Корее получили прививку от гриппа.

В прошлом месяце страна запустила программу бесплатной вакцинации от гриппа для 19 миллионов человек, имеющих право на нее, поскольку правительство пытается избежать массовой вспышки гриппа, одновременно борясь с Covid-19.
......
Это уже второй раз, когда доверие к программе вакцинации в Южной Корее подорвано.

Ранее он был приостановлен на три недели после того, как было обнаружено, что около пяти миллионов доз, которые необходимо заморозить, подверглись воздействию комнатной температуры при транспортировке в медицинское учреждение.

https://www.bbc.com/news/world-asia-54641117
Перевод Хрома.

Висновок простий - як з"явиться вакцина від ковіду, почекати хоч пару місяців, а краще півроку.

Вакцинування від ковіду повинно пройти під лозунгом - пропусти сусіда вперед :)
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 14:12

Читали ?

"Ми стурбовані тим, що використання вектора Ad5 для імунізації проти SARS-CoV-2 може аналогічним чином збільшити ризик зараження ВІЛ-1 серед чоловіків, які отримали вакцину", - написали вони.

Більше читайте тут: https://tsn.ua/nauka_it/poperedzhennya- ... 50689.html
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 14:14

  change_pm написав:Висновок простий - як з"явиться вакцина від ковіду, почекати хоч пару місяців, а краще півроку.


13 человек из 13 миллионов вакцинированных от гриппа умерли как там же и пишется вне связи с вакцинацией, непонятно, что авторы статьи хотели донести до читателей.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 14:23

  change_pm написав:
"Ми стурбовані тим, що використання вектора Ad5 для імунізації проти SARS-CoV-2 може аналогічним чином збільшити ризик зараження ВІЛ-1 серед чоловіків, які отримали вакцину", - написали вони.

Більше читайте тут: https://tsn.ua/nauka_it/poperedzhennya- ... 50689.html


Вектор Ad5 создан на основе человеческого аденовируса человека серотипа 5, вызывающего сезонные простуды. Этот вирус широко распространен в популяции: как показывают эпидемиологические исследования, нейтрализующие антитела к нему детектируются у 60–70% жителей Европы и США и у более 90% жителей тропических стран. В качестве вакцинного вектора используется модифицированный аденовирус, неспособный к репликации и безопасный для человеческой.

Думаю, подавляющее число из присутствующих на ветке переболели аденовирусом Ad5, вызывающий банальный насморк. Как бы тут чистый любознательный эффект остается.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 14:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

alibob написав:Для тех, кто доверяет укрстату:
Просто цифры.
Количество умерших в день:
2018 год - 1610
2019 год - 1592
2020 год (январь-август) - 1550
Данные с сайта укрстат...
А з середини вересня кількість смертей таки трохи почала збільшуватися. Десь 1650 в день і ближче до 1700. В серпні фіксували менше 1500. При цьому кількість населення за 2 роки таки зменшилася.
Досить наглядно на інтерактивному графіку за даними Мінюста. Реєстр за останній місяць ще наповнюється
https://public.tableau.com/views/TheRAT ... y&:origin=
Востаннє редагувалось stryzhko в Чет 22 жов, 2020 15:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:08

  freeze написав:.......
Думаю, подавляющее число из присутствующих на ветке переболели аденовирусом Ad5, вызывающий банальный насморк. Как бы тут чистый любознательный эффект остается.

Тем не менее
два випробування призвели до підвищення ризику заразитися ВІЛ серед чоловіків, особливо якщо вони раніше були інфіковані Ad5.

Чому так стається, не дуже зрозуміло, але одне дослідження 2008 року припускає, що це може бути пов'язано з активацією імунної системи, що надає ВІЛ більше клітин для враження.

Більше читайте тут: https://tsn.ua/nauka_it/poperedzhennya- ... 50689.html
ЛАД
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