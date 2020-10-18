и как это вяжется с тем что вакцина инактивированная ? ================================= почему тут не было ? преЗЕдент официально заявил что как только дойдем до 9500 зараженных в день - сразу локдаун !
как он хорошо подсчитал как раз после выборов
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
freeze написав:....... Думаю, подавляющее число из присутствующих на ветке переболели аденовирусом Ad5, вызывающий банальный насморк. Как бы тут чистый любознательный эффект остается.
Тем не менее
два випробування призвели до підвищення ризику заразитися ВІЛ серед чоловіків, особливо якщо вони раніше були інфіковані Ad5.
Эта самая нестрашная страшилка из последних, имхо. Во-первых, практически все население Украины переболела уже этим аденовирусом, может кроме малых детей. Во-вторых, в вакцине инактивированный вирус. В-третьих, вряд ли кто будет испытывать судьбу с ВИЧ, пренебрегая методами безопасности, независимого от того болел ли он аденовирусом или нет.