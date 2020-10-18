Додано: Чет 22 жов, 2020 15:58

А, да, был тут сраче-спор про то создает ли маска неудобства для очкариков.



Вот только что навестил родной ПУМБ. Старую маску порвал но из-за режима ремоута забыл об этом: пришлось срочно купить новую благо прям рядом с отделением есть аптека.



Тест-драйв нульсовой маски с носовым зажимом. Режим функционирования испытуемого умеренно-спокойный. Перед входом в отделение прошелся минут 15 пешком, затем отстоял очередь в другое заведение ещё минут 15, тоесть за полчаса очки успели остыть до уличной температуры, а дыхание было в норме. Маска была одета сразу на пороге отделения.



Пока доставал кошелек и карту, деньги (делал пополнение карты наличкой) - очки успешно запотели снизу. Не так критично как бывает зимой когда приходится снимать и протирать (даже без маски), однако сейчас ещё и не зима, а на улице в Харькове было всего лишь +15.