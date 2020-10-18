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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2007200820092010

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:08

  change_pm написав:
"Ми стурбовані тим, що використання вектора Ad5 для імунізації проти SARS-CoV-2 може аналогічним чином збільшити ризик зараження ВІЛ-1 серед чоловіків, які отримали вакцину", - написали вони.

Більше читайте тут: https://tsn.ua/nauka_it/poperedzhennya- ... 50689.html

и как это вяжется с тем что вакцина инактивированная ? :shock:
=================================
почему тут не было ? преЗЕдент официально заявил что как только дойдем до 9500 зараженных в день - сразу локдаун !

как он хорошо подсчитал как раз после выборов
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  freeze написав:.......
Думаю, подавляющее число из присутствующих на ветке переболели аденовирусом Ad5, вызывающий банальный насморк. Как бы тут чистый любознательный эффект остается.

Тем не менее
два випробування призвели до підвищення ризику заразитися ВІЛ серед чоловіків, особливо якщо вони раніше були інфіковані Ad5.


Эта самая нестрашная страшилка из последних, имхо.
Во-первых, практически все население Украины переболела уже этим аденовирусом, может кроме малых детей.
Во-вторых, в вакцине инактивированный вирус.
В-третьих, вряд ли кто будет испытывать судьбу с ВИЧ, пренебрегая методами безопасности, независимого от того болел ли он аденовирусом или нет.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  alibob написав:Количество умерших в день:
2018 год - 1610

Это как это?
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

А, да, был тут сраче-спор про то создает ли маска неудобства для очкариков.

Вот только что навестил родной ПУМБ. Старую маску порвал но из-за режима ремоута забыл об этом: пришлось срочно купить новую благо прям рядом с отделением есть аптека.

Тест-драйв нульсовой маски с носовым зажимом. Режим функционирования испытуемого умеренно-спокойный. Перед входом в отделение прошелся минут 15 пешком, затем отстоял очередь в другое заведение ещё минут 15, тоесть за полчаса очки успели остыть до уличной температуры, а дыхание было в норме. Маска была одета сразу на пороге отделения.

Пока доставал кошелек и карту, деньги (делал пополнение карты наличкой) - очки успешно запотели снизу. Не так критично как бывает зимой когда приходится снимать и протирать (даже без маски), однако сейчас ещё и не зима, а на улице в Харькове было всего лишь +15.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:10

  vitaliy_berdinskikh написав:
  alibob написав:Количество умерших в день:
2018 год - 1610

Это как это?


587665 - это общая смертность за год
alibob
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:40

  freeze написав:
ЛАД написав:
  freeze написав:.......
Думаю, подавляющее число из присутствующих на ветке переболели аденовирусом Ad5, вызывающий банальный насморк. Как бы тут чистый любознательный эффект остается.

Тем не менее
два випробування призвели до підвищення ризику заразитися ВІЛ серед чоловіків, особливо якщо вони раніше були інфіковані Ad5.


Эта самая нестрашная страшилка из последних, имхо.
Во-первых, практически все население Украины переболела уже этим аденовирусом, может кроме малых детей.
Во-вторых, в вакцине инактивированный вирус.
В-третьих, вряд ли кто будет испытывать судьбу с ВИЧ, пренебрегая методами безопасности, независимого от того болел ли он аденовирусом или нет.

По перше, по друге, по тридцятьп"яте ........... :)

Основне, я вважаю наступне, якщо таки з"явиться робоча вакцина від ковіду, то дуже хотілось би, щоб небажаючих вакцинуватись, залишили б в спокої.

Хоча, це може розходитись з планами по .... населення.

Імхо, хотілось би, щоб хоча б тут залишалась свобода вибору!

зі. Якщо хтось хоче вакцинуватись від ковіду чи "кролячої діареї" - то це їх право :)
А інші мають право на інші свободи...
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  alibob написав:587665 - это общая смертность за год

Так надо писать или это, или в твоём первоначальном варианте не терять слово среднее. :!:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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