А что в какой-то стране мира озвучивались планы по принудительной повальной вакцинации? Я такого не встречал. Вакцинация должна быть сугубо добровольной.
Что впрочем не исключает дружественных мер по отношению к вакцинированным.
Думаю, никто не сомневается, что при наличии доступной вакцины от коронавируса многие цивилизованные страны включат в пакет для получения визы наличие вакцинации.
В других странах медицинская страховка, требуемая для въезда в страну, может сильно отличаться по стоимости от наличия факта вакцинации.
Разная стоимость медстраховки внутри страны для вакцинированных и невакцинированных, это даже не обсуждается, как вполне очевидное.
Некоторые авиакомпании и круизные компании могут включить требование о вакцинации в качестве обязательного.
Некоторые профессии могут потребовать обязательной вакцинации. Например, в той же России уже наличие вакцинации против гриппа обязательно для медработников.
Но в целом, вакцинация должна быть сугубо добровольной, каждый должен иметь право выбора на страну для путешествий или при выборе профессии, если хочешь летать везде и немного дешевле, хочешь работать врачом или учителем, то надо будет провакцинироваться, если не хочешь летать везде, то можешь не вакцинироваться.