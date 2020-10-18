Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2008200920102011 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 13% 34 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 10 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 270 Додано: Чет 22 жов, 2020 18:26 change_pm написав: Основне, я вважаю наступне, якщо таки з"явиться робоча вакцина від ковіду, то дуже хотілось би, щоб небажаючих вакцинуватись, залишили б в спокої. Основне, я вважаю наступне, якщо таки з"явиться робоча вакцина від ковіду, то дуже хотілось би, щоб небажаючих вакцинуватись, залишили б в спокої.



А что в какой-то стране мира озвучивались планы по принудительной повальной вакцинации? Я такого не встречал. Вакцинация должна быть сугубо добровольной.

Что впрочем не исключает дружественных мер по отношению к вакцинированным.



Думаю, никто не сомневается, что при наличии доступной вакцины от коронавируса многие цивилизованные страны включат в пакет для получения визы наличие вакцинации.

В других странах медицинская страховка, требуемая для въезда в страну, может сильно отличаться по стоимости от наличия факта вакцинации.

Разная стоимость медстраховки внутри страны для вакцинированных и невакцинированных, это даже не обсуждается, как вполне очевидное.

Некоторые авиакомпании и круизные компании могут включить требование о вакцинации в качестве обязательного.

Некоторые профессии могут потребовать обязательной вакцинации. Например, в той же России уже наличие вакцинации против гриппа обязательно для медработников.



Но в целом, вакцинация должна быть сугубо добровольной, каждый должен иметь право выбора на страну для путешествий или при выборе профессии, если хочешь летать везде и немного дешевле, хочешь работать врачом или учителем, то надо будет провакцинироваться, если не хочешь летать везде, то можешь не вакцинироваться. А что в какой-то стране мира озвучивались планы по принудительной повальной вакцинации? Я такого не встречал. Вакцинация должна быть сугубо добровольной.Что впрочем не исключает дружественных мер по отношению к вакцинированным.Думаю, никто не сомневается, что при наличии доступной вакцины от коронавируса многие цивилизованные страны включат в пакет для получения визы наличие вакцинации.В других странах медицинская страховка, требуемая для въезда в страну, может сильно отличаться по стоимости от наличия факта вакцинации.Разная стоимость медстраховки внутри страны для вакцинированных и невакцинированных, это даже не обсуждается, как вполне очевидное.Некоторые авиакомпании и круизные компании могут включить требование о вакцинации в качестве обязательного.Некоторые профессии могут потребовать обязательной вакцинации. Например, в той же России уже наличие вакцинации против гриппа обязательно для медработников.Но в целом, вакцинация должна быть сугубо добровольной, каждый должен иметь право выбора на страну для путешествий или при выборе профессии, если хочешь летать везде и немного дешевле, хочешь работать врачом или учителем, то надо будет провакцинироваться, если не хочешь летать везде, то можешь не вакцинироваться. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18833 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4520 раз. Подякували: 7241 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 18:32 Re: Эпидемия коронавируса в мире vitaliy_berdinskikh написав: alibob написав: 587665 - это общая смертность за год 587665 - это общая смертность за год

Так надо писать или это, или в твоём первоначальном варианте не терять слово среднее. Так надо писать или это, или в твоём первоначальном варианте не терять слово

Можна ще було глянути дані смертності по днях для цього року на графіку й зробити відповідні висновки, що автор мав на увазі)).

viewtopic.php?p=5082327#p5082327

Шкода, що нема подібного сервісу за минулі роки. Цікаво, яка була смертність саме в цей період 2018/2019. Чи таки ковід косить останній місяць чи стандартне явище 1700-1750 смертей в день для осіннього сезону. Можна ще було глянути дані смертності по днях для цього року на графіку й зробити відповідні висновки, що автор мав на увазі)).Шкода, що нема подібного сервісу за минулі роки. Цікаво, яка була смертність саме в цей період 2018/2019. Чи таки ковід косить останній місяць чи стандартне явище 1700-1750 смертей в день для осіннього сезону. stryzhko Повідомлень: 1350 З нами з: 04.10.16 Подякував: 331 раз. Подякували: 267 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2008200920102011 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7253 1664545

ЛОБ Нед 18 жов, 2020 18:49