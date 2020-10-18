change_pm написав:Основне, я вважаю наступне, якщо таки з"явиться робоча вакцина від ковіду, то дуже хотілось би, щоб небажаючих вакцинуватись, залишили б в спокої.
А что в какой-то стране мира озвучивались планы по принудительной повальной вакцинации? Я такого не встречал. Вакцинация должна быть сугубо добровольной. Что впрочем не исключает дружественных мер по отношению к вакцинированным.
Думаю, никто не сомневается, что при наличии доступной вакцины от коронавируса многие цивилизованные страны включат в пакет для получения визы наличие вакцинации. В других странах медицинская страховка, требуемая для въезда в страну, может сильно отличаться по стоимости от наличия факта вакцинации. Разная стоимость медстраховки внутри страны для вакцинированных и невакцинированных, это даже не обсуждается, как вполне очевидное. Некоторые авиакомпании и круизные компании могут включить требование о вакцинации в качестве обязательного. Некоторые профессии могут потребовать обязательной вакцинации. Например, в той же России уже наличие вакцинации против гриппа обязательно для медработников.
Но в целом, вакцинация должна быть сугубо добровольной, каждый должен иметь право выбора на страну для путешествий или при выборе профессии, если хочешь летать везде и немного дешевле, хочешь работать врачом или учителем, то надо будет провакцинироваться, если не хочешь летать везде, то можешь не вакцинироваться.
alibob написав:587665 - это общая смертность за год
Так надо писать или это, или в твоём первоначальном варианте не терять слово среднее.
Можна ще було глянути дані смертності по днях для цього року на графіку й зробити відповідні висновки, що автор мав на увазі)). viewtopic.php?p=5082327#p5082327 Шкода, що нема подібного сервісу за минулі роки. Цікаво, яка була смертність саме в цей період 2018/2019. Чи таки ковід косить останній місяць чи стандартне явище 1700-1750 смертей в день для осіннього сезону.
change_pm написав:Основне, я вважаю наступне, якщо таки з"явиться робоча вакцина від ковіду, то дуже хотілось би, щоб небажаючих вакцинуватись, залишили б в спокої.
А что в какой-то стране мира озвучивались планы по принудительной повальной вакцинации? Я такого не встречал. Вакцинация должна быть сугубо добровольной. Что впрочем не исключает дружественных мер по отношению к вакцинированным.
Думаю, никто не сомневается, что при наличии доступной вакцины от коронавируса многие цивилизованные страны включат в пакет для получения визы наличие вакцинации. В других странах медицинская страховка, требуемая для въезда в страну, может сильно отличаться по стоимости от наличия факта вакцинации. Разная стоимость медстраховки внутри страны для вакцинированных и невакцинированных, это даже не обсуждается, как вполне очевидное. Некоторые авиакомпании и круизные компании могут включить требование о вакцинации в качестве обязательного. Некоторые профессии могут потребовать обязательной вакцинации. Например, в той же России уже наличие вакцинации против гриппа обязательно для медработников.
Но в целом, вакцинация должна быть сугубо добровольной, каждый должен иметь право выбора на страну для путешествий или при выборе профессии, если хочешь летать везде и немного дешевле, хочешь работать врачом или учителем, то надо будет провакцинироваться, если не хочешь летать везде, то можешь не вакцинироваться.
А как видится учёт вакцинации Если вакцина возможно будет продаваться в аптеках.Взял, ширнул, а кто печать поставит
Вот задумался над текущей сит.Вакцина как бы уже на пороге. Много инфы и уже применяется и т д.А с иной стороны - растёт заболеваемость. смертность.Многих людей от жизни отделяет всего несколько месяцев .Досадно для них будет не вписаться в победу над этой проблемой.
vitaliy_berdinskikh написав:А, да, был тут сраче-спор про то создает ли маска неудобства для очкариков.
Вот только что навестил родной ПУМБ. Старую маску порвал но из-за режима ремоута забыл об этом: пришлось срочно купить новую благо прям рядом с отделением есть аптека.
Тест-драйв нульсовой маски с носовым зажимом. Режим функционирования испытуемого умеренно-спокойный. Перед входом в отделение прошелся минут 15 пешком, затем отстоял очередь в другое заведение ещё минут 15, тоесть за полчаса очки успели остыть до уличной температуры, а дыхание было в норме. Маска была одета сразу на пороге отделения.
Пока доставал кошелек и карту, деньги (делал пополнение карты наличкой) - очки успешно запотели снизу. Не так критично как бывает зимой когда приходится снимать и протирать (даже без маски), однако сейчас ещё и не зима, а на улице в Харькове было всего лишь +15.
А чё сфокался без очков или это не настоящая фотка.
Кучинелли написав:А как видится учёт вакцинации Если вакцина возможно будет продаваться в аптеках.Взял, ширнул, а кто печать поставит
Думаю, это не самая большая проблема, возможно сертифицированные медицинские центры будут вакцинировать и выдавать документ об этом. Как вариант - сертифицированный центр может выдавать результат теста о наличии антител, который будет действовать определённое количество лет или месяцев.
Кучинелли написав:А как видится учёт вакцинации Если вакцина возможно будет продаваться в аптеках.Взял, ширнул, а кто печать поставит
Думаю, это не самая большая проблема, возможно сертифицированные медицинские центры будут вакцинировать и выдавать документ об этом. Как вариант - сертифицированный центр может выдавать результат теста о наличии антител, который будет действовать определённое количество лет или месяцев.
Сейчас 1234 скажет, что серт центры на этом озолотятся. И, кстати, возможно, будет прав
Кучинелли написав:....... А как видится учёт вакцинации Если вакцина возможно будет продаваться в аптеках.Взял, ширнул, а кто печать поставит
Сразу предупреждаю - я не Нострадамус. Думаю, что купить вакцину в аптеке можно будет далеко не сразу. Скорее всего (во всяком случае, было бы логично), сначала вакцины будут распределяться государством и использоваться для групп риска. В свободную продажу, думаю, вакцина поступит нескоро - мировые производственные мощности ограничены и вряд ли Украина будет в первых рядах получателей.
P.s. А вообще, эти разговоры пока напоминают делёж шкуры неубитого медведя.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 22 жов, 2020 21:53, всього редагувалось 1 раз.