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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2009201020112012> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 13% 34 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 10 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 270 Додано: Чет 22 жов, 2020 18:26 change_pm написав: Основне, я вважаю наступне, якщо таки з"явиться робоча вакцина від ковіду, то дуже хотілось би, щоб небажаючих вакцинуватись, залишили б в спокої. Основне, я вважаю наступне, якщо таки з"явиться робоча вакцина від ковіду, то дуже хотілось би, щоб небажаючих вакцинуватись, залишили б в спокої.



А что в какой-то стране мира озвучивались планы по принудительной повальной вакцинации? Я такого не встречал. Вакцинация должна быть сугубо добровольной.

Что впрочем не исключает дружественных мер по отношению к вакцинированным.



Думаю, никто не сомневается, что при наличии доступной вакцины от коронавируса многие цивилизованные страны включат в пакет для получения визы наличие вакцинации.

В других странах медицинская страховка, требуемая для въезда в страну, может сильно отличаться по стоимости от наличия факта вакцинации.

Разная стоимость медстраховки внутри страны для вакцинированных и невакцинированных, это даже не обсуждается, как вполне очевидное.

Некоторые авиакомпании и круизные компании могут включить требование о вакцинации в качестве обязательного.

Некоторые профессии могут потребовать обязательной вакцинации. Например, в той же России уже наличие вакцинации против гриппа обязательно для медработников.



Но в целом, вакцинация должна быть сугубо добровольной, каждый должен иметь право выбора на страну для путешествий или при выборе профессии, если хочешь летать везде и немного дешевле, хочешь работать врачом или учителем, то надо будет провакцинироваться, если не хочешь летать везде, то можешь не вакцинироваться. А что в какой-то стране мира озвучивались планы по принудительной повальной вакцинации? Я такого не встречал. Вакцинация должна быть сугубо добровольной.Что впрочем не исключает дружественных мер по отношению к вакцинированным.Думаю, никто не сомневается, что при наличии доступной вакцины от коронавируса многие цивилизованные страны включат в пакет для получения визы наличие вакцинации.В других странах медицинская страховка, требуемая для въезда в страну, может сильно отличаться по стоимости от наличия факта вакцинации.Разная стоимость медстраховки внутри страны для вакцинированных и невакцинированных, это даже не обсуждается, как вполне очевидное.Некоторые авиакомпании и круизные компании могут включить требование о вакцинации в качестве обязательного.Некоторые профессии могут потребовать обязательной вакцинации. Например, в той же России уже наличие вакцинации против гриппа обязательно для медработников.Но в целом, вакцинация должна быть сугубо добровольной, каждый должен иметь право выбора на страну для путешествий или при выборе профессии, если хочешь летать везде и немного дешевле, хочешь работать врачом или учителем, то надо будет провакцинироваться, если не хочешь летать везде, то можешь не вакцинироваться. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18840 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4520 раз. Подякували: 7242 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 18:32 Re: Эпидемия коронавируса в мире vitaliy_berdinskikh написав: alibob написав: 587665 - это общая смертность за год 587665 - это общая смертность за год

Так надо писать или это, или в твоём первоначальном варианте не терять слово среднее. Так надо писать или это, или в твоём первоначальном варианте не терять слово

Можна ще було глянути дані смертності по днях для цього року на графіку й зробити відповідні висновки, що автор мав на увазі)).

viewtopic.php?p=5082327#p5082327

Шкода, що нема подібного сервісу за минулі роки. Цікаво, яка була смертність саме в цей період 2018/2019. Чи таки ковід косить останній місяць чи стандартне явище 1700-1750 смертей в день для осіннього сезону. Можна ще було глянути дані смертності по днях для цього року на графіку й зробити відповідні висновки, що автор мав на увазі)).Шкода, що нема подібного сервісу за минулі роки. Цікаво, яка була смертність саме в цей період 2018/2019. Чи таки ковід косить останній місяць чи стандартне явище 1700-1750 смертей в день для осіннього сезону. stryzhko Повідомлень: 1353 З нами з: 04.10.16 Подякував: 334 раз. Подякували: 267 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 19:58 freeze написав: change_pm написав: Основне, я вважаю наступне, якщо таки з"явиться робоча вакцина від ковіду, то дуже хотілось би, щоб небажаючих вакцинуватись, залишили б в спокої. Основне, я вважаю наступне, якщо таки з"явиться робоча вакцина від ковіду, то дуже хотілось би, щоб небажаючих вакцинуватись, залишили б в спокої.



А что в какой-то стране мира озвучивались планы по принудительной повальной вакцинации? Я такого не встречал. Вакцинация должна быть сугубо добровольной.

Что впрочем не исключает дружественных мер по отношению к вакцинированным.



Думаю, никто не сомневается, что при наличии доступной вакцины от коронавируса многие цивилизованные страны включат в пакет для получения визы наличие вакцинации.

В других странах медицинская страховка, требуемая для въезда в страну, может сильно отличаться по стоимости от наличия факта вакцинации.

Разная стоимость медстраховки внутри страны для вакцинированных и невакцинированных, это даже не обсуждается, как вполне очевидное.

Некоторые авиакомпании и круизные компании могут включить требование о вакцинации в качестве обязательного.

Некоторые профессии могут потребовать обязательной вакцинации. Например, в той же России уже наличие вакцинации против гриппа обязательно для медработников.



Но в целом, вакцинация должна быть сугубо добровольной, каждый должен иметь право выбора на страну для путешествий или при выборе профессии, если хочешь летать везде и немного дешевле, хочешь работать врачом или учителем, то надо будет провакцинироваться, если не хочешь летать везде, то можешь не вакцинироваться. А что в какой-то стране мира озвучивались планы по принудительной повальной вакцинации? Я такого не встречал. Вакцинация должна быть сугубо добровольной.Что впрочем не исключает дружественных мер по отношению к вакцинированным.Думаю, никто не сомневается, что при наличии доступной вакцины от коронавируса многие цивилизованные страны включат в пакет для получения визы наличие вакцинации.В других странах медицинская страховка, требуемая для въезда в страну, может сильно отличаться по стоимости от наличия факта вакцинации.Разная стоимость медстраховки внутри страны для вакцинированных и невакцинированных, это даже не обсуждается, как вполне очевидное.Некоторые авиакомпании и круизные компании могут включить требование о вакцинации в качестве обязательного.Некоторые профессии могут потребовать обязательной вакцинации. Например, в той же России уже наличие вакцинации против гриппа обязательно для медработников.Но в целом, вакцинация должна быть сугубо добровольной, каждый должен иметь право выбора на страну для путешествий или при выборе профессии, если хочешь летать везде и немного дешевле, хочешь работать врачом или учителем, то надо будет провакцинироваться, если не хочешь летать везде, то можешь не вакцинироваться.



А как видится учёт вакцинации Если вакцина возможно будет продаваться в аптеках.Взял, ширнул, а кто печать поставит А как видится учёт вакцинацииЕсли вакцина возможно будет продаваться в аптеках.Взял, ширнул, а кто печать поставит Кучинелли

Повідомлень: 429 З нами з: 30.11.17 Подякував: 111 раз. Подякували: 119 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 20:01 Вот задумался над текущей сит.Вакцина как бы уже на пороге. Много инфы и уже применяется и т д.А с иной стороны - растёт заболеваемость. смертность.Многих людей от жизни отделяет всего несколько месяцев .Досадно для них будет не вписаться в победу над этой проблемой. Кучинелли

Повідомлень: 429 З нами з: 30.11.17 Подякував: 111 раз. Подякували: 119 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 20:03 vitaliy_berdinskikh написав: А, да, был тут сраче-спор про то создает ли маска неудобства для очкариков.



Вот только что навестил родной ПУМБ. Старую маску порвал но из-за режима ремоута забыл об этом: пришлось срочно купить новую благо прям рядом с отделением есть аптека.



Тест-драйв нульсовой маски с носовым зажимом. Режим функционирования испытуемого умеренно-спокойный. Перед входом в отделение прошелся минут 15 пешком, затем отстоял очередь в другое заведение ещё минут 15, тоесть за полчаса очки успели остыть до уличной температуры, а дыхание было в норме. Маска была одета сразу на пороге отделения.



Пока доставал кошелек и карту, деньги (делал пополнение карты наличкой) - очки успешно запотели снизу. Не так критично как бывает зимой когда приходится снимать и протирать (даже без маски), однако сейчас ещё и не зима, а на улице в Харькове было всего лишь +15. А, да, был тут сраче-спор про то создает ли маска неудобства для очкариков.Вот только что навестил родной ПУМБ. Старую маску порвал но из-за режима ремоута забыл об этом: пришлось срочно купить новую благо прям рядом с отделением есть аптека.Тест-драйв нульсовой маски с носовым зажимом. Режим функционирования испытуемого умеренно-спокойный. Перед входом в отделение прошелся минут 15 пешком, затем отстоял очередь в другое заведение ещё минут 15, тоесть за полчаса очки успели остыть до уличной температуры, а дыхание было в норме. Маска была одета сразу на пороге отделения.Пока доставал кошелек и карту, деньги (делал пополнение карты наличкой) - очки успешно запотели снизу. Не так критично как бывает зимой когда приходится снимать и протирать (даже без маски), однако сейчас ещё и не зима, а на улице в Харькове было всего лишь +15.



А чё сфокался без очков или это не настоящая фотка. А чё сфокался без очковили это не настоящая фотка. Кучинелли

Повідомлень: 429 З нами з: 30.11.17 Подякував: 111 раз. Подякували: 119 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 20:22 Кучинелли написав: А как видится учёт вакцинации Если вакцина возможно будет продаваться в аптеках.Взял, ширнул, а кто печать поставит А как видится учёт вакцинации Если вакцина возможно будет продаваться в аптеках.Взял, ширнул, а кто печать поставит



Думаю, это не самая большая проблема, возможно сертифицированные медицинские центры будут вакцинировать и выдавать документ об этом.

Как вариант - сертифицированный центр может выдавать результат теста о наличии антител, который будет действовать определённое количество лет или месяцев. Думаю, это не самая большая проблема, возможно сертифицированные медицинские центры будут вакцинировать и выдавать документ об этом.Как вариант - сертифицированный центр может выдавать результат теста о наличии антител, который будет действовать определённое количество лет или месяцев. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18840 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4520 раз. Подякували: 7242 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 21:05 freeze написав: Кучинелли написав: А как видится учёт вакцинации Если вакцина возможно будет продаваться в аптеках.Взял, ширнул, а кто печать поставит А как видится учёт вакцинации Если вакцина возможно будет продаваться в аптеках.Взял, ширнул, а кто печать поставит



Думаю, это не самая большая проблема, возможно сертифицированные медицинские центры будут вакцинировать и выдавать документ об этом.

Как вариант - сертифицированный центр может выдавать результат теста о наличии антител, который будет действовать определённое количество лет или месяцев. Думаю, это не самая большая проблема, возможно сертифицированные медицинские центры будут вакцинировать и выдавать документ об этом.Как вариант - сертифицированный центр может выдавать результат теста о наличии антител, который будет действовать определённое количество лет или месяцев.



Сейчас 1234 скажет, что серт центры на этом озолотятся.

И, кстати, возможно, будет прав Сейчас 1234 скажет, что серт центры на этом озолотятся.И, кстати, возможно, будет прав Кучинелли

Повідомлень: 429 З нами з: 30.11.17 Подякував: 111 раз. Подякували: 119 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 21:23 Кучинелли написав: .......

А как видится учёт вакцинации Если вакцина возможно будет продаваться в аптеках.Взял, ширнул, а кто печать поставит .......А как видится учёт вакцинацииЕсли вакцина возможно будет продаваться в аптеках.Взял, ширнул, а кто печать поставит

Сразу предупреждаю - я не Нострадамус.

Думаю, что купить вакцину в аптеке можно будет далеко не сразу. Скорее всего (во всяком случае, было бы логично), сначала вакцины будут распределяться государством и использоваться для групп риска. В свободную продажу, думаю, вакцина поступит нескоро - мировые производственные мощности ограничены и вряд ли Украина будет в первых рядах получателей.



P.s. А вообще, эти разговоры пока напоминают делёж шкуры неубитого медведя. Сразу предупреждаю - я не Нострадамус.Думаю, что купить вакцину в аптеке можно будет далеко не сразу. Скорее всего (во всяком случае, было бы логично), сначала вакцины будут распределяться государством и использоваться для групп риска. В свободную продажу, думаю, вакцина поступит нескоро - мировые производственные мощности ограничены и вряд ли Украина будет в первых рядах получателей.P.s. А вообще, эти разговоры пока напоминают делёж шкуры неубитого медведя. Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 22 жов, 2020 21:53, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 17429 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4569 раз. Подякували: 4256 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 21:53 yama написав: почему тут не было ? преЗЕдент официально заявил что как только дойдем до 9500 зараженных в день - сразу локдаун !



как он хорошо подсчитал как раз после выборов как он хорошо подсчитал как раз после выборов



В современном мире все меняется очень быстро - эта информация уже устарела.

Теперь речь идет о 15 000 в день: https://news.liga.net/politics/news/zel ... haev-v-den В современном мире все меняется очень быстро - эта информация уже устарела.Теперь речь идет ов день: Anadonta Повідомлень: 921 З нами з: 25.11.12 Подякував: 151 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 жов, 2020 08:47 Вчерашний день зафиксировал некий качественный рывок в развитии пандемии.

По обобщенным данным МОЗ стран зафиксировано + 478 000 новых случаев в сутки, примерно в 10 раз больше, чем в марте месяце.



Франция похоже окончательно убрала Бразилию из тройки лидеров, показав + 41 600 новых случая и своего миллионнного коронавирусника.

Испания также показала максимальные для себя цифры + 21 000

Италия + 16 000 новый максимум.

Интересно, что все эти страны гремели в СМИ на весеннем этапе пандемии, но на других в разы меньше уровнях.

Многие европейские страны, кроме трёх уже упомянутых, показали антирекорды распространения вчера:

Бельгия + 13 200 - максимум

Германия + 12 500 - максимум

Польша + 12 100 - максимум

Нидерланды + 9 300 - максимум

Украина + 7 050 - максимум

Румыния + 4 900 - максимум

Португалия + 3 270 - максимум

Австрия + 2 400 - максимум

Венгрия + 2 000 - максимум

Болгария + 1 600 - максимум

Хорватия + 1 560 - максимум

и другие



Доля Европы в новых случаях достигла 45 %. С учётом затихания эпидемии в Индии, сейчас в мире существуют два основных очага коронавируса - Европа и США. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18840 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4520 раз. Подякували: 7242 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2009201020112012> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Нед 18 жов, 2020 18:49