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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2009201020112012

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:00

  freeze написав:
  change_pm написав:Основне, я вважаю наступне, якщо таки з"явиться робоча вакцина від ковіду, то дуже хотілось би, щоб небажаючих вакцинуватись, залишили б в спокої.


А что в какой-то стране мира озвучивались планы по принудительной повальной вакцинации? Я такого не встречал.


"Народный депутат партии "Слуга народа" Евгений Шевченко внес в Верховную Раду проект закона об обязательной вакцинации и запрете допуска на работу и учебу непривитых людей.
Как указано на сайте парламента, документ под №4058 был получен Радой 7 сентября." - https://www.youtube.com/watch?v=tCBCGac ... tion=share
Востаннє редагувалось alibob в П'ят 23 жов, 2020 09:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:01

  Anadonta написав:
  yama написав:почему тут не было ? преЗЕдент официально заявил что как только дойдем до 9500 зараженных в день - сразу локдаун !

как он хорошо подсчитал как раз после выборов


В современном мире все меняется очень быстро - эта информация уже устарела.
Теперь речь идет о 15 000 в день: https://news.liga.net/politics/news/zel ... haev-v-den


Цифра + 15 000 сейчас кажется очень большой.
Но возьмем прошлую пятницу и сегодняшний новый пятничный отсчёт и сравним их -
16 октября - + 5992
23 октября - + 7517 плюс 25 процентов

При таком темпе прироста нас в худшем случае может отделять от + 15 000 случаев всего три недели.
Посмотрим что-тут перевесит - огромный поток людей на выборы, в том числе многие сознательные пожилые выйдут массово голосовать как негативный фактор - против каникул в школах как положительный фактор.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:02

  alibob написав:
  freeze написав:
  change_pm написав:Основне, я вважаю наступне, якщо таки з"явиться робоча вакцина від ковіду, то дуже хотілось би, щоб небажаючих вакцинуватись, залишили б в спокої.


А что в какой-то стране мира озвучивались планы по принудительной повальной вакцинации? Я такого не встречал.


"Народный депутат партии "Слуга народа" Евгений Шевченко внес в Верховную Раду проект закона об обязательной вакцинации и запрете допуска на работу и учебу непривитых людей.

Как указано на сайте парламента, документ под №4058 был получен Радой 7 сентярбя." - https://www.youtube.com/watch?v=tCBCGac ... tion=share


Женя Шевченко играет некую роль фрика в парламенте, такая мини-копия Жириновского.
Поэтому на то, что он вносит особого внимания обращать не стоит :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:По обобщенным данным МОЗ стран зафиксировано + 478 000 новых случаев в сутки, примерно в 10 раз больше, чем в марте месяце.


А где демонстрации ковидиотов (тоесть тех кого волнует короновирус так что они кушать не могут и строчать на форуме) с требованием закрыть харьковское, львовское и киевское метро, закрыть торговые центры и базары, отменить выборы? Или они как и в марте вообще не выходят из дома без лишней нужды? Но тогда должны хотя бы на балконах протестовать. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:12

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:По обобщенным данным МОЗ стран зафиксировано + 478 000 новых случаев в сутки, примерно в 10 раз больше, чем в марте месяце.


А где демнстрации кодидиотов (тоесть тех кого волнует короновирус так что они кушать не могут и строчать на форуме) с требованием закрыть харьковское, львовское и киевское метро, закрыть торговые центры и базары, отменить выборы? Или они как и в марте вообще не выходят из дома без лишней нужды? Но тогда должны хотя бы на балконах протестовать. :mrgreen:


Я в среднем по миру отметил. Ты вероятно имеешь в виду Украину ?
Успокою тебя, центр принятия решений находится за пределами Украины, здесь можно хоть протестовать, хоть не протестовать. Если Германия, Франция, Италия, Испания и США не будут вводить полные локдауны, то и нам локдаун не грозит никоим образом, Зеленский просто будет каждый раз повышать планку ))) Так что спи спокойно и не нервничай :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

короче парни,не педиатр комаровский..но скажу" мыть руки надо после каждого посещения улицы.заниматься физкультурой и не изменять себе психически.маску на морде надо носить в скоплении людев-доза имеет значение.А там- как у вас иммунитет выдержит,кто родители..
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:16

  freeze написав:
  Anadonta написав:
  yama написав:почему тут не было ? преЗЕдент официально заявил что как только дойдем до 9500 зараженных в день - сразу локдаун !

как он хорошо подсчитал как раз после выборов


В современном мире все меняется очень быстро - эта информация уже устарела.
Теперь речь идет о 15 000 в день: https://news.liga.net/politics/news/zel ... haev-v-den


Цифра + 15 000 сейчас кажется очень большой.
Но возьмем прошлую пятницу и сегодняшний новый пятничный отсчёт и сравним их -
16 октября - + 5992
23 октября - + 7517 плюс 25 процентов

При таком темпе прироста нас в худшем случае может отделять от + 15 000 случаев всего три недели.
Посмотрим что-тут перевесит - огромный поток людей на выборы, в том числе многие сознательные пожилые выйдут массово голосовать как негативный фактор - против каникул в школах как положительный фактор.


Насколько я помню, неделю назад при 9.5 твсячах речь шла о переполгнности больниц. Но за неделю эту переполненность увеличили на 60%. Вот такой к нас президент
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Успокою тебя, центр принятия решений находится за пределами Украины

Так и знал - Z.O.G. существует. Уважаемые жимо-масоно-рептилоиды, если вы это читатете знайте - я ваш покорный раб.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:Успокою тебя, центр принятия решений находится за пределами Украины

Так и знал - Z.O.G. существует. Уважаемые жимо-масоно-рептилоиды, если вы это читатете знайте - я ваш покорный раб.


Принято к сведению
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  #<1 ... 2009201020112012
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