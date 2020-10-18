change_pm написав:Основне, я вважаю наступне, якщо таки з"явиться робоча вакцина від ковіду, то дуже хотілось би, щоб небажаючих вакцинуватись, залишили б в спокої.
А что в какой-то стране мира озвучивались планы по принудительной повальной вакцинации? Я такого не встречал.
"Народный депутат партии "Слуга народа" Евгений Шевченко внес в Верховную Раду проект закона об обязательной вакцинации и запрете допуска на работу и учебу непривитых людей. Как указано на сайте парламента, документ под №4058 был получен Радой 7 сентября." - https://www.youtube.com/watch?v=tCBCGac ... tion=share
Востаннє редагувалось alibob в П'ят 23 жов, 2020 09:03, всього редагувалось 1 раз.
Цифра + 15 000 сейчас кажется очень большой. Но возьмем прошлую пятницу и сегодняшний новый пятничный отсчёт и сравним их - 16 октября - + 5992 23 октября - + 7517 плюс 25 процентов
При таком темпе прироста нас в худшем случае может отделять от + 15 000 случаев всего три недели. Посмотрим что-тут перевесит - огромный поток людей на выборы, в том числе многие сознательные пожилые выйдут массово голосовать как негативный фактор - против каникул в школах как положительный фактор.
freeze написав:По обобщенным данным МОЗ стран зафиксировано + 478 000 новых случаев в сутки, примерно в 10 раз больше, чем в марте месяце.
А где демонстрации ковидиотов (тоесть тех кого волнует короновирус так что они кушать не могут и строчать на форуме) с требованием закрыть харьковское, львовское и киевское метро, закрыть торговые центры и базары, отменить выборы? Или они как и в марте вообще не выходят из дома без лишней нужды? Но тогда должны хотя бы на балконах протестовать.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
freeze написав:По обобщенным данным МОЗ стран зафиксировано + 478 000 новых случаев в сутки, примерно в 10 раз больше, чем в марте месяце.
А где демнстрации кодидиотов (тоесть тех кого волнует короновирус так что они кушать не могут и строчать на форуме) с требованием закрыть харьковское, львовское и киевское метро, закрыть торговые центры и базары, отменить выборы? Или они как и в марте вообще не выходят из дома без лишней нужды? Но тогда должны хотя бы на балконах протестовать.
Я в среднем по миру отметил. Ты вероятно имеешь в виду Украину ? Успокою тебя, центр принятия решений находится за пределами Украины, здесь можно хоть протестовать, хоть не протестовать. Если Германия, Франция, Италия, Испания и США не будут вводить полные локдауны, то и нам локдаун не грозит никоим образом, Зеленский просто будет каждый раз повышать планку ))) Так что спи спокойно и не нервничай
короче парни,не педиатр комаровский..но скажу" мыть руки надо после каждого посещения улицы.заниматься физкультурой и не изменять себе психически.маску на морде надо носить в скоплении людев-доза имеет значение.А там- как у вас иммунитет выдержит,кто родители..
Цифра + 15 000 сейчас кажется очень большой. Но возьмем прошлую пятницу и сегодняшний новый пятничный отсчёт и сравним их - 16 октября - + 5992 23 октября - + 7517 плюс 25 процентов
При таком темпе прироста нас в худшем случае может отделять от + 15 000 случаев всего три недели. Посмотрим что-тут перевесит - огромный поток людей на выборы, в том числе многие сознательные пожилые выйдут массово голосовать как негативный фактор - против каникул в школах как положительный фактор.
Насколько я помню, неделю назад при 9.5 твсячах речь шла о переполгнности больниц. Но за неделю эту переполненность увеличили на 60%. Вот такой к нас президент
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Глава национальной медицинской палаты, военный эпидемиолог Сергей Кравченко назвал аферой создание "украинской вакцины" от коронавируса, о которой рассказывал в последние дни президент Владимир Зеленский и глава Минздрава Степанов.
В эфире ток-шоу "Право на владу" он заявил, что саму тему с "украинской вакциной" придумали авантюристы из Офиса президента ради предвыборного пиара.
"Я знаю пару авантюристов в Офисе президента, которые устроили эту театральную постановку в погоне за политическим пиаром. Я понимаю группу лоббистов, которые присутствуют в Офисе президента и лоббируют свои финансовые интересы. Но обсуждать этот уровень лабораторной работы студентов биологического факультета университета Шевченко - это невежество высшего уровня. Если мы продолжим серьезную дискуссию, то я попрошу Михаила Фаворова (один из разработчиков вакцины - Ред.) повторить на английском языке на территории США то, что он сказал в Офисе президента, потому что там очень сильная система публичного права.
Я созвонился в США со своими коллегами, мы посмеялись с этого всего.
Я вынужден буду сейчас в прямом эфире после того, что наговорил Михаил Фаворов, обратиться к первому заместителю департамента защиты национальной государственности Мотковскому Роману Николаевичу. У него как раз в подчинении находится управление по борьбе с терроризмом и как раз они занимаются вопросами биотерроризма. Потому что эта история с перемещением белков в лаборатории, помещение в какие-то среды с вирусами - где вы живую культуру живого вируса взяли? Этот маразм комментировать выше моего нервного предела и стрессоустойчивости", - сказал Кравченко.
Он добавил, что компания "Диапроф-мед", которую называют базой для создания отечественной вакцины, с 1996 года занималась продажей расходных материалов для лабораторий, а в последствии занялась тест-системами ИФА, а компания Михаила Фаворова занимается торговлей экспресс-системами в третьих странах.
"Сформулируйте уже Фаворов - аферист" - сказал присутствующий в студии депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.