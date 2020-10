Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:16

freeze написав: Anadonta написав: yama написав: почему тут не было ? преЗЕдент официально заявил что как только дойдем до 9500 зараженных в день - сразу локдаун !



как он хорошо подсчитал как раз после выборов как он хорошо подсчитал как раз после выборов



В современном мире все меняется очень быстро - эта информация уже устарела.

Цифра + 15 000 сейчас кажется очень большой.

Но возьмем прошлую пятницу и сегодняшний новый пятничный отсчёт и сравним их -

16 октября - + 5992

23 октября - + 7517 плюс 25 процентов



При таком темпе прироста нас в худшем случае может отделять от + 15 000 случаев всего три недели.

Насколько я помню, неделю назад при 9.5 твсячах речь шла о переполгнности больниц. Но за неделю эту переполненность увеличили на 60%. Вот такой к нас президент

