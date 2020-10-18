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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2010201120122013

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:28

  freeze написав:
  Кучинелли написав:А как видится учёт вакцинации Если вакцина возможно будет продаваться в аптеках.Взял, ширнул, а кто печать поставит


Думаю, это не самая большая проблема, возможно сертифицированные медицинские центры будут вакцинировать и выдавать документ об этом.
Как вариант - сертифицированный центр может выдавать результат теста о наличии антител, который будет действовать определённое количество лет или месяцев.

И на лбу ставить клеймо.
Востаннє редагувалось vetka в П'ят 23 жов, 2020 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vetka написав:У моей сотрудницы племяннику - студенту московского ВУЗа добровольно-принудительно сделали прививку. Если против - отчисляют из ВУЗа.


Настоящий антипривовочник теперь должен иметь крепкую нервную систему. Пугалка обычная, должна быть законодательная база для отчисления. Если такой пункт не внесён в контракт, то это все для слабонервных.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:49

  freeze написав:
vetka написав:У моей сотрудницы племяннику - студенту московского ВУЗа добровольно-принудительно сделали прививку. Если против - отчисляют из ВУЗа.


Настоящий антипривовочник теперь должен иметь крепкую нервную систему. Пугалка обычная, должна быть законодательная база для отчисления. Если такой пункт не внесён в контракт, то это все для слабонервных.

ну так не в эрефии.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:59

  Кучинелли написав:
  freeze написав:
  Кучинелли написав:А как видится учёт вакцинации Если вакцина возможно будет продаваться в аптеках.Взял, ширнул, а кто печать поставит


Думаю, это не самая большая проблема, возможно сертифицированные медицинские центры будут вакцинировать и выдавать документ об этом.
Как вариант - сертифицированный центр может выдавать результат теста о наличии антител, который будет действовать определённое количество лет или месяцев.


Сейчас 1234 скажет, что серт центры на этом озолотятся.
И, кстати, возможно, будет прав :)

Озолотятся в первую очередь производители вакцин. Было бы интересно сравнить в будущем цены на вакцину из РФ и западных конкурентов.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:06

  freeze написав:
vetka написав:У моей сотрудницы племяннику - студенту московского ВУЗа добровольно-принудительно сделали прививку. Если против - отчисляют из ВУЗа.


Настоящий антипривовочник теперь должен иметь крепкую нервную систему

В Украине живёте. За пару бумажек, далеко не самого крупного номинала, у вас карта прививок будет заполнена лучше, чем у самого прививочного прививочника.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:10

Во Франции - рекордные 41 000 новых заражений в сутки

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 3/7115644/
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:13

  19yuriy91 написав:Во Франции - рекордные 41 000 новых заражений в сутки

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 3/7115644/

у нас тоже рекорд.... 7517
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

safonovstanislav написав:
  freeze написав:
Настоящий антипривовочник теперь должен иметь крепкую нервную систему

В Украине живёте. За пару бумажек, далеко не самого крупного номинала, у вас карта прививок будет заполнена лучше, чем у самого прививочного прививочника.


Думаю, Вы слишком упрощаете.
За факты фальсификации те же медцентры могут лишать сертификации, а это большие убытки.
Тем более конкурирующие медцентры могут делать контрольные коррупционные предложения-подставы с целью сбить конкурентов.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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  #<1 ... 2010201120122013
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