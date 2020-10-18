|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:28
freeze написав: Кучинелли написав:
А как видится учёт вакцинации Если вакцина возможно будет продаваться в аптеках.Взял, ширнул, а кто печать поставит
Думаю, это не самая большая проблема, возможно сертифицированные медицинские центры будут вакцинировать и выдавать документ об этом.
Как вариант - сертифицированный центр может выдавать результат теста о наличии антител, который будет действовать определённое количество лет или месяцев.
И на лбу ставить клеймо.
Востаннє редагувалось vetka
в П'ят 23 жов, 2020 11:48, всього редагувалось 1 раз.
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 6586
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 411 раз.
- Подякували: 1112 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:38
vetka написав:У моей сотрудницы племяннику - студенту московского ВУЗа добровольно-принудительно сделали прививку. Если против - отчисляют из ВУЗа.
Настоящий антипривовочник теперь должен иметь крепкую нервную систему. Пугалка обычная, должна быть законодательная база для отчисления. Если такой пункт не внесён в контракт, то это все для слабонервных.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 18842
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4520 раз.
- Подякували: 7243 раз.
-
- Профіль
-
4
22
5
Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:49
freeze написав:
vetka написав:У моей сотрудницы племяннику - студенту московского ВУЗа добровольно-принудительно сделали прививку. Если против - отчисляют из ВУЗа.
Настоящий антипривовочник теперь должен иметь крепкую нервную систему. Пугалка обычная, должна быть законодательная база для отчисления
. Если такой пункт не внесён в контракт, то это все для слабонервных.
ну так не в эрефии.
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 6586
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 411 раз.
- Подякували: 1112 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:59
Кучинелли написав: freeze написав: Кучинелли написав:
А как видится учёт вакцинации Если вакцина возможно будет продаваться в аптеках.Взял, ширнул, а кто печать поставит
Думаю, это не самая большая проблема, возможно сертифицированные медицинские центры будут вакцинировать и выдавать документ об этом.
Как вариант - сертифицированный центр может выдавать результат теста о наличии антител, который будет действовать определённое количество лет или месяцев.
Сейчас 1234 скажет, что серт центры на этом озолотятся.
И, кстати, возможно, будет прав
Озолотятся в первую очередь производители вакцин. Было бы интересно сравнить в будущем цены на вакцину из РФ и западных конкурентов.
-
tumos
-
-
- Повідомлень: 1228
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:06
freeze написав:
vetka написав:У моей сотрудницы племяннику - студенту московского ВУЗа добровольно-принудительно сделали прививку. Если против - отчисляют из ВУЗа.
Настоящий антипривовочник теперь должен иметь крепкую нервную систему
В Украине живёте. За пару бумажек, далеко не самого крупного номинала, у вас карта прививок будет заполнена лучше, чем у самого прививочного прививочника.
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 2935
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 480 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:10
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 3082
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 258 раз.
- Подякували: 393 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:13
у нас тоже рекорд.... 7517
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 6586
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 411 раз.
- Подякували: 1112 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:14
safonovstanislav написав: freeze написав:
Настоящий антипривовочник теперь должен иметь крепкую нервную систему
В Украине живёте. За пару бумажек, далеко не самого крупного номинала, у вас карта прививок будет заполнена лучше, чем у самого прививочного прививочника.
Думаю, Вы слишком упрощаете.
За факты фальсификации те же медцентры могут лишать сертификации, а это большие убытки.
Тем более конкурирующие медцентры могут делать контрольные коррупционные предложения-подставы с целью сбить конкурентов.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 18842
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4520 раз.
- Подякували: 7243 раз.
-
- Профіль
-
4
22
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7253
|1664651
|
Нед 18 жов, 2020 18:49
ЛОБ
|