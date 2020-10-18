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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2011201220132014

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:29

  vetka написав:
  19yuriy91 написав:Во Франции - рекордные 41 000 новых заражений в сутки

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 3/7115644/

у нас тоже рекорд.... 7517

Я конечно ни на что не намекаю,но календарей на 2021 год в продаже нет.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:29

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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:33

  vetka написав:
  freeze написав:
  Кучинелли написав:А как видится учёт вакцинации Если вакцина возможно будет продаваться в аптеках.Взял, ширнул, а кто печать поставит


Думаю, это не самая большая проблема, возможно сертифицированные медицинские центры будут вакцинировать и выдавать документ об этом.
Как вариант - сертифицированный центр может выдавать результат теста о наличии антител, который будет действовать определённое количество лет или месяцев.

И на лбу ставить клеймо.

Z.O.G. approved, пан главный рептилоид freeze уже одобрил. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:43

  Мизантрóп написав:
  vetka написав:
  19yuriy91 написав:Во Франции - рекордные 41 000 новых заражений в сутки

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 3/7115644/

у нас тоже рекорд.... 7517

Я конечно ни на что не намекаю,но календарей на 2021 год в продаже нет.

Тонко)
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:44

  Мизантрóп написав:
  vetka написав:у нас тоже рекорд.... 7517

Я конечно ни на что не намекаю,но календарей на 2021 год в продаже нет.


Календарі безплатно роздають у всіляких передвиборчих варіаціях.
В мене з числа родичів-знайомих більшість перехворіли, причому так як ніхто особливо не афішує, то, напевно, реально ще більше ніж я знаю. Якщо не дуже важкий випадок, то люди стараються мінімально світитись з цією справою, хоча вже каміння не кидають, але ФОПам явно не на руку.
Приємного мало - десь там в світі ніби є бажаючі захворіти, щоб їх оточили турботою, але це не наш варіант.
Если защитить от инфицирования коронавирусом 5 процентов наиболее уязвимой группы населения, это сможет снизить смертность от COVID-19 на 75 процентов.
К такому выводу пришли ученые Оксфордского университета в исследовании, опубликованном BMJ. В основном это пожилые люди.
https://enovosty.com/zdorove/full/2210- ... d-19-na-75

Ось цю групу нехай і оберігають карантинами та іншими заходами. Тут навіть звучало, що пенсіонеру та ще і з бюджетною зарплатою карантин миле діло.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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