Кучинелли написав:А как видится учёт вакцинации Если вакцина возможно будет продаваться в аптеках.Взял, ширнул, а кто печать поставит
Думаю, это не самая большая проблема, возможно сертифицированные медицинские центры будут вакцинировать и выдавать документ об этом. Как вариант - сертифицированный центр может выдавать результат теста о наличии антител, который будет действовать определённое количество лет или месяцев.
И на лбу ставить клеймо.
Z.O.G. approved, пан главный рептилоид freeze уже одобрил.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Я конечно ни на что не намекаю,но календарей на 2021 год в продаже нет.
Календарі безплатно роздають у всіляких передвиборчих варіаціях. В мене з числа родичів-знайомих більшість перехворіли, причому так як ніхто особливо не афішує, то, напевно, реально ще більше ніж я знаю. Якщо не дуже важкий випадок, то люди стараються мінімально світитись з цією справою, хоча вже каміння не кидають, але ФОПам явно не на руку. Приємного мало - десь там в світі ніби є бажаючі захворіти, щоб їх оточили турботою, але це не наш варіант.
Если защитить от инфицирования коронавирусом 5 процентов наиболее уязвимой группы населения, это сможет снизить смертность от COVID-19 на 75 процентов. К такому выводу пришли ученые Оксфордского университета в исследовании, опубликованном BMJ. В основном это пожилые люди. https://enovosty.com/zdorove/full/2210- ... d-19-na-75
Ось цю групу нехай і оберігають карантинами та іншими заходами. Тут навіть звучало, що пенсіонеру та ще і з бюджетною зарплатою карантин миле діло.
freeze написав: При таком темпе прироста нас в худшем случае может отделять от + 15 000 случаев всего три недели. Посмотрим что-тут перевесит - огромный поток людей на выборы, в том числе многие сознательные пожилые выйдут массово голосовать как негативный фактор - против каникул в школах как положительный фактор.
"Сознательные пожилые" вроде меня голосовать не пойдут Кстати, видел рекламу, что в Харькове людям 40+ можно заказать голосование на дому.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+