freeze написав:
Думаю, Вы слишком упрощаете.
нет, это просто правда жизни
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:48
нет, это просто правда жизни
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:56
Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:59
стёб.Львiвське
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:12
Re: Эпидемия коронавируса в мире
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:19
Чуть позже выпустят украинскую локализацию на "студии 1+1" или "квартал 95"
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:47
Оттуда:
Степанов отметил, что в министерстве просчитали 4 уровня распространения болезни, в ходе каких украинцами смогут оказывать помощь.
На 1 уровне Украина находится сейчас. .. На этом уровне наращиваем количество коек и оборудования в больницах.
На 2 уровне ...власти введут в эксплуатацию все 52 тысячи коек, которые могут выделить и начнут разворачивать мобильные госпитали.
3 уровень. .. Вводится "красная" зона и карантин по всей стране. Разворачивают мобильные госпитали, полностью мобилизируют врачей, медиков, включая интернов.
4 уровень - до 29 тыс. заболевших в сутки. Это худший вариант, когда врачам придется выбирать, кому спасать жизнь в первую очередь.
У меня вопрос: откуда такая уверенность? С такими зарплатами медперсонал мобилизируется сейчас в другом направлении, а с приходом красной зоны - и подавно.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:57
Нужен "внешний враг". И пока пипл будет бояться в своих норах - "ылита" будет пировать
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:08
Николаев с понедельника, 26 октября, впервые попал в красную зону.
По личным наблюдениям чуть больше народу стало носить маски.
Торговля на рынке упала, меньше людей ходит.
Продолжают выезжать за границу на работу - недалеко от нашего дома есть визовый центр, там всегда очередь из 5-6 человек на улице.
Еще один знакомый заболел Ковидом, ему выписали лекарств на 5000 грн и отправили домой лечиться, потому как поражение легких меньше 50% и в больнице (в Октябрьском) люди лежат в коридорах.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:14
Это не он в первом сезоне (весной) был аномально здоровым?
Видимо украинская локализация "Барнаула" будет сниматься в Николаеве. Реквизит уже видимо подвезли
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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