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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2013201420152016>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:48

  freeze написав:
safonovstanislav написав:
  freeze написав:
Настоящий антипривовочник теперь должен иметь крепкую нервную систему

В Украине живёте. За пару бумажек, далеко не самого крупного номинала, у вас карта прививок будет заполнена лучше, чем у самого прививочного прививочника.


Думаю, Вы слишком упрощаете.


нет, это просто правда жизни
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:56

  vitaliy_berdinskikh написав: с требованием закрыть харьковское, львовское и киевское метро :mrgreen:

Запоребрик детектед.
Или просто не далеко смотрим? :lol:
:roll: :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:59

  _Mykola_ написав:
  vitaliy_berdinskikh написав: с требованием закрыть харьковское, львовское и киевское метро :mrgreen:

Запоребрик детектед.
Или просто не далеко смотрим? :lol:
:roll: :lol:
стёб.Львiвське
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Четыре сценария: МОЗ обратился к американцам, к чему готовиться

https://kyiv.ukrainianwall.com/57297-ch ... source=iua

:oops:
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:19

  shapo написав:https://www.interfax.ru/russia/733822
В Барнауле трупы "ковидных" пациентов складируют в подвале из-за нехватки мест

Чуть позже выпустят украинскую локализацию на "студии 1+1" или "квартал 95" :)
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:47

  yama написав:
Четыре сценария: МОЗ обратился к американцам, к чему готовиться

https://kyiv.ukrainianwall.com/57297-ch ... source=iua

:oops:

Оттуда:
Степанов отметил, что в министерстве просчитали 4 уровня распространения болезни, в ходе каких украинцами смогут оказывать помощь.
На 1 уровне Украина находится сейчас. .. На этом уровне наращиваем количество коек и оборудования в больницах.
На 2 уровне ...власти введут в эксплуатацию все 52 тысячи коек, которые могут выделить и начнут разворачивать мобильные госпитали.
3 уровень. .. Вводится "красная" зона и карантин по всей стране. Разворачивают мобильные госпитали, полностью мобилизируют врачей, медиков, включая интернов.
4 уровень - до 29 тыс. заболевших в сутки. Это худший вариант, когда врачам придется выбирать, кому спасать жизнь в первую очередь.

У меня вопрос: откуда такая уверенность? С такими зарплатами медперсонал мобилизируется сейчас в другом направлении, а с приходом красной зоны - и подавно.
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:57

  Lady_N написав:
  yama написав:
Четыре сценария: МОЗ обратился к американцам, к чему готовиться

https://kyiv.ukrainianwall.com/57297-ch ... source=iua

:oops:

Оттуда:
Степанов отметил, что в министерстве просчитали 4 уровня распространения болезни, в ходе каких украинцами смогут оказывать помощь.
На 1 уровне Украина находится сейчас. .. На этом уровне наращиваем количество коек и оборудования в больницах.
На 2 уровне ...власти введут в эксплуатацию все 52 тысячи коек, которые могут выделить и начнут разворачивать мобильные госпитали.
3 уровень. .. Вводится "красная" зона и карантин по всей стране. Разворачивают мобильные госпитали, полностью мобилизируют врачей, медиков, включая интернов.
4 уровень - до 29 тыс. заболевших в сутки. Это худший вариант, когда врачам придется выбирать, кому спасать жизнь в первую очередь.

У меня вопрос: откуда такая уверенность? С такими зарплатами медперсонал мобилизируется сейчас в другом направлении, а с приходом красной зоны - и подавно.

Нужен "внешний враг". И пока пипл будет бояться в своих норах - "ылита" будет пировать :)
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:08

Николаев с понедельника, 26 октября, впервые попал в красную зону.
По личным наблюдениям чуть больше народу стало носить маски.
Торговля на рынке упала, меньше людей ходит.
Продолжают выезжать за границу на работу - недалеко от нашего дома есть визовый центр, там всегда очередь из 5-6 человек на улице.
Еще один знакомый заболел Ковидом, ему выписали лекарств на 5000 грн и отправили домой лечиться, потому как поражение легких меньше 50% и в больнице (в Октябрьском) люди лежат в коридорах.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:14

  fler написав:Николаев с понедельника, 26 октября, впервые попал в красную зону.

Это не он в первом сезоне (весной) был аномально здоровым?

Видимо украинская локализация "Барнаула" будет сниматься в Николаеве. Реквизит уже видимо подвезли
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:21

  Мизантрóп написав:
  _Mykola_ написав:
  vitaliy_berdinskikh написав: с требованием закрыть харьковское, львовское и киевское метро :mrgreen:

Запоребрик детектед.
Или просто не далеко смотрим? :lol:
:roll: :lol:
стёб.Львiвське



у Львові немає метро!!!
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