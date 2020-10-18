Интересная у нас жизнь! Большинство, по-прежнему, с масками на подбородке, но при этом сегодня достаточно часто видел людей в правильно надетых масках на улице, причём в местах, где людей крайне мало. Да, и люди молодые. Интересная задачка для психологов.
Прямая кореляция, если человеку нравится его жизнь, он ею дорожит, а если из радостей в жизни только пивко и телек, то и вируса нет... давно заметил, не только среди своего окружения но и чисто на улице.
Согласно новым правилам ученики 4-8 классов будут учиться дистанционно, а с 8:00 до 16:00 подростки будут выходить из дома только под присмотром взрослых. Нельзя собираться более пяти человек одновременно в одном месте.