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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2013201420152016

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:46

greenozon
Ну вот спалили тему, выведения на чистую воду персонажей из-за поребрика. :(
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 18:00

Интересная у нас жизнь!
Большинство, по-прежнему, с масками на подбородке, но при этом сегодня достаточно часто видел людей в правильно надетых масках на улице, причём в местах, где людей крайне мало. Да, и люди молодые.
Интересная задачка для психологов. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 18:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Интересная задачка для психологов.

Прямая кореляция, если человеку нравится его жизнь, он ею дорожит, а если из радостей в жизни только пивко и телек, то и вируса нет... давно заметил, не только среди своего окружения но и чисто на улице.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 18:09

  greenozon написав:
  Мизантрóп написав:стёб.Львiвське



у Львові немає метро!!!
тому стьоб
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 18:10

А вот это я не понял.
В Польше:
Согласно новым правилам ученики 4-8 классов будут учиться дистанционно, а с 8:00 до 16:00 подростки будут выходить из дома только под присмотром взрослых. Нельзя собираться более пяти человек одновременно в одном месте.

https://zn.ua/WORLD/vsja-polsha-pereshla-v-krasnuju-zonu-karantina.html
А после 16:00 можно и без взрослых?
Или это "сложности перевода"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 18:51

  Мизантрóп написав:
  greenozon написав:
  Мизантрóп написав:стёб.Львiвське



у Львові немає метро!!!
тому стьоб

https://www.facebook.com/metro.lviv/
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