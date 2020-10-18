Интересная у нас жизнь! Большинство, по-прежнему, с масками на подбородке, но при этом сегодня достаточно часто видел людей в правильно надетых масках на улице, причём в местах, где людей крайне мало. Да, и люди молодые. Интересная задачка для психологов.
Прямая кореляция, если человеку нравится его жизнь, он ею дорожит, а если из радостей в жизни только пивко и телек, то и вируса нет... давно заметил, не только среди своего окружения но и чисто на улице.
Согласно новым правилам ученики 4-8 классов будут учиться дистанционно, а с 8:00 до 16:00 подростки будут выходить из дома только под присмотром взрослых. Нельзя собираться более пяти человек одновременно в одном месте.
Согласно новым правилам ученики 4-8 классов будут учиться дистанционно, а с 8:00 до 16:00 подростки будут выходить из дома только под присмотром взрослых. Нельзя собираться более пяти человек одновременно в одном месте.
ЛАД написав:Интересная у нас жизнь! Большинство, по-прежнему, с масками на подбородке, но при этом сегодня достаточно часто видел людей в правильно надетых масках на улице, причём в местах, где людей крайне мало. Да, и люди молодые. Интересная задачка для психологов.
Да, я тоже наблюдал такое явление. Действительно, много молодых людей в масках даже на улице. По-прежнему не понимаю, почему Харьковская область лидирует по всем ковидным показателям.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan написав:Да, я тоже наблюдал такое явление. Действительно, много молодых людей в масках даже на улице.
Стильно-модно-молодёжно. Кто-то прикрывает прыщи, кто-то трёхдневную щетину, кто-то последствия вчерашней пьянки, кому-то можно меньше краситься - и всё это под предлогом "заботы о здоровье себя, и окружающих"
Это что-то типа как носить большие темные очки, даже когда нет солнца