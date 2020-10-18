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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 19:39
Lady_N написав:
У меня вопрос: откуда такая уверенность? С такими зарплатами медперсонал мобилизируется сейчас в другом направлении, а с приходом красной зоны - и подавно.
Так госпиталя, как и остановка транспорта весной, - для создания видимости кипучей деятельности, а не для лечения больных тем более что лечения как такового и не существует.
Наберут безработных с улицы на полставки, военных врачей там где без врачей совсем никак, студентов из мединститутов.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:08
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:11
А вам слух не режет когда там ленты читаете? ))) А зря...
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stm
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ЛОБ
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