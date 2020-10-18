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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2014201520162017

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 271
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 271
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 19:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Lady_N написав:У меня вопрос: откуда такая уверенность? С такими зарплатами медперсонал мобилизируется сейчас в другом направлении, а с приходом красной зоны - и подавно.

Так госпиталя, как и остановка транспорта весной, - для создания видимости кипучей деятельности, а не для лечения больных тем более что лечения как такового и не существует.

Наберут безработных с улицы на полставки, военных врачей там где без врачей совсем никак, студентов из мединститутов.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:08

  stargazer написав:https://www.facebook.com/metro.lviv/

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Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:11

  stargazer написав:https://www.facebook.com/metro.lviv/

А вам слух не режет когда там ленты читаете? ))) А зря...
stm
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  #<1 ... 2014201520162017
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