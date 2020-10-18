Когда сдавала тест ПЦР родственница (1500 грн. на дому) берущая анализ работница как-то уж через чур докучливо допытывалась: " А зачем вам? Для чего сдаёте? И т.д." Ну очень уж допытывалась.
Сдал сам уже ИФА на G в другой конторе. Там тоже девочка вовсю ставила вопросы - зачем и куда.
В обоих случаях даже после ответа " для себя хочу посмотреть" не унимались. Вроде как - точно ли просто для себя.
Результаты отрицательные. Хотя я классически с 38,5 провалялся. Горло, нос и т.п. За всё время первый раз осенью! Ну никогда осенью простуды не было. В отличие от весны-лета-зимы. Когда и двустороннее воспаление было не редкостью.
Это я к чему!? Возникло подозрение: возможно лаборатории перегружены (образно -от пропускной способности аппаратов и до нехватки реактивов) и если тест делается "для себя", а не в больницу, например, на операцию, то никто их не проверяет вообще.
Ведь им-то какое дело зачем сдают тест?! Заплатили, сделайте, выдайте результат. И всё.
З.Ы. как выше отметил Ой+ тоже скажу, что тишком-нишком болеет сейчас людей немеренно. Не афишируя.
Согласно новым правилам ученики 4-8 классов будут учиться дистанционно, а с 8:00 до 16:00 подростки будут выходить из дома только под присмотром взрослых. Нельзя собираться более пяти человек одновременно в одном месте.
Если в голове дырка то понять трудно. Маска тоже защищает только на малый процент.Но её не заставляют носить всегда и везде.Так же и здесь нужно понимать, что заставить 24 часа в сутки соблюдать ограничения невозможно.Поэтому ограничения действуют только период времени.Но это всё равно снизит вероятность заразиться.итого, если от всех мер и ограничений будет снижена заболеваемость хоть на 10-20 или сколько нибудь процентов, то это тоже результат.
Тут раньше молдаванин и ему подобные недоразвитые ковидиоты возмущались. что весенний карантин ничего не дал и был зря.Так сейчас видно и очевидно, что многие Европейские страны переживают второй огромный всплеск заболеваемости.А мы всё удивлялись. почему сильно отставали.так это и был результат жёсткого своевременного карантина.А сейчас результат его отсутствия.Непонимать этого. значит быть больным ещё и в голову.Есть версия. что меры не принимаются и критерии локдауна постоянно увеличивают с целью провести выборы и второй тур соответственно.Видится, что это очень дорого в плане людских жизней и здоровья вылезет стране.Ну и при смене власти. думается, виновных будут привлекать.если очередной вождь пересичных не окажется таким же обицяльщиком как два попередних.