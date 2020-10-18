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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2014201520162017

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 271
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 271
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 19:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Lady_N написав:У меня вопрос: откуда такая уверенность? С такими зарплатами медперсонал мобилизируется сейчас в другом направлении, а с приходом красной зоны - и подавно.

Так госпиталя, как и остановка транспорта весной, - для создания видимости кипучей деятельности, а не для лечения больных тем более что лечения как такового и не существует.

Наберут безработных с улицы на полставки, военных врачей там где без врачей совсем никак, студентов из мединститутов.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:08

  stargazer написав:https://www.facebook.com/metro.lviv/

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Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:11

  stargazer написав:https://www.facebook.com/metro.lviv/

А вам слух не режет когда там ленты читаете? ))) А зря...
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:55

Когда сдавала тест ПЦР родственница (1500 грн. на дому) берущая анализ работница как-то уж через чур докучливо допытывалась: " А зачем вам? Для чего сдаёте? И т.д."
Ну очень уж допытывалась.

Сдал сам уже ИФА на G в другой конторе. Там тоже девочка вовсю ставила вопросы - зачем и куда.

В обоих случаях даже после ответа " для себя хочу посмотреть" не унимались. Вроде как - точно ли просто для себя.

Результаты отрицательные. Хотя я классически с 38,5 провалялся. Горло, нос и т.п. За всё время первый раз осенью! Ну никогда осенью простуды не было. В отличие от весны-лета-зимы. Когда и двустороннее воспаление было не редкостью.

Это я к чему!?
Возникло подозрение: возможно лаборатории перегружены (образно -от пропускной способности аппаратов и до нехватки реактивов) и если тест делается "для себя", а не в больницу, например, на операцию, то никто их не проверяет вообще.

Ведь им-то какое дело зачем сдают тест?! Заплатили, сделайте, выдайте результат. И всё.

З.Ы. как выше отметил Ой+ тоже скажу, что тишком-нишком болеет сейчас людей немеренно. Не афишируя.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 21:21

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:А вот это я не понял.
В Польше:
Согласно новым правилам ученики 4-8 классов будут учиться дистанционно, а с 8:00 до 16:00 подростки будут выходить из дома только под присмотром взрослых. Нельзя собираться более пяти человек одновременно в одном месте.

https://zn.ua/WORLD/vsja-polsha-pereshla-v-krasnuju-zonu-karantina.html
А после 16:00 можно и без взрослых?
Или это "сложности перевода"?

А после 16.00 корано-вирус не видит :)



Если в голове дырка то понять трудно.
Маска тоже защищает только на малый процент.Но её не заставляют носить всегда и везде.Так же и здесь нужно понимать, что заставить 24 часа в сутки соблюдать ограничения невозможно.Поэтому ограничения действуют только период времени.Но это всё равно снизит вероятность заразиться.итого, если от всех мер и ограничений будет снижена заболеваемость хоть на 10-20 или сколько нибудь процентов, то это тоже результат.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 21:26

Тут раньше молдаванин и ему подобные недоразвитые ковидиоты возмущались. что весенний карантин ничего не дал и был зря.Так сейчас видно и очевидно, что многие Европейские страны переживают второй огромный всплеск заболеваемости.А мы всё удивлялись. почему сильно отставали.так это и был результат жёсткого своевременного карантина.А сейчас результат его отсутствия.Непонимать этого. значит быть больным ещё и в голову.Есть версия. что меры не принимаются и критерии локдауна постоянно увеличивают с целью провести выборы и второй тур соответственно.Видится, что это очень дорого в плане людских жизней и здоровья вылезет стране.Ну и при смене власти. думается, виновных будут привлекать.если очередной вождь пересичных не окажется таким же обицяльщиком как два попередних.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 21:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Кучинелли написав:.Так сейчас видно и очевидно, что многие Европейские страны переживают второй огромный всплеск заболеваемости.


як гадаєте, товариші, буде 3я, 4-а... 10-та хвилі?

чому всі говорять лише про дві
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 21:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

greenozon написав:чому всі говорять лише про дві

Бо вона не закінчиться до літа, а там може з вакциною до третьої хвилі щось проясниться))
stryzhko
 
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