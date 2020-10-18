Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:55

Когда сдавала тест ПЦР родственница (1500 грн. на дому) берущая анализ работница как-то уж через чур докучливо допытывалась: " А зачем вам? Для чего сдаёте? И т.д."

Ну очень уж допытывалась.



Сдал сам уже ИФА на G в другой конторе. Там тоже девочка вовсю ставила вопросы - зачем и куда.



В обоих случаях даже после ответа " для себя хочу посмотреть" не унимались. Вроде как - точно ли просто для себя.



Результаты отрицательные. Хотя я классически с 38,5 провалялся. Горло, нос и т.п. За всё время первый раз осенью! Ну никогда осенью простуды не было. В отличие от весны-лета-зимы. Когда и двустороннее воспаление было не редкостью.



Это я к чему!?

Возникло подозрение: возможно лаборатории перегружены (образно -от пропускной способности аппаратов и до нехватки реактивов) и если тест делается "для себя", а не в больницу, например, на операцию, то никто их не проверяет вообще.



Ведь им-то какое дело зачем сдают тест?! Заплатили, сделайте, выдайте результат. И всё.



З.Ы. как выше отметил Ой+ тоже скажу, что тишком-нишком болеет сейчас людей немеренно. Не афишируя.