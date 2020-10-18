Особисто мене хвилює спад ділової активності з усіма наслідками, 2-а хвиля якого вже починається через збільшення червоних зон і переходу на все дистанційне. Напевно, локдаун настане незабаром після виборів
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 22:49
Особисто мене хвилює спад ділової активності з усіма наслідками, 2-а хвиля якого вже починається через збільшення червоних зон і переходу на все дистанційне. Напевно, локдаун настане незабаром після виборів
Додано: П'ят 23 жов, 2020 22:55
маски нужны больным что бы они не распространяли заразу, но почему-то говорят\придумали байку что без симптомные коронововирусные ( которым я скорее всего и был пару тройку недель) типо распространяют вирус ...но как если они не кашляют и не чихают ... Так что отсутствие маски это скорее - " мне плевать на всех " или " я здоров " или "я переболел" НУ а в малолюдных местах и на улице носить маску это признак слабого умственного развития , так что тут не задача , а сразу метка - идет по улице индивид в маске- значит слабое умственное развитие
Востаннє редагувалось yama в П'ят 23 жов, 2020 23:02, всього редагувалось 1 раз.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
Додано: П'ят 23 жов, 2020 22:57
После 16 заканчиваются дистанционные уроки
Присмотр взрослых - это вместо записки от родителей, когда прогуливают настоящие
Додано: П'ят 23 жов, 2020 23:00
ви не в тренді ! потім буде кишечний поросячий свинячий грип з діареєю ! вже ж був анонс !
Наступна пандемія вже настає, якщо люди не змінять спосіб взаємодії з дикою природою, кажуть вчені
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
Додано: П'ят 23 жов, 2020 23:03
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Точно подметили.
Меньше бы было самовлюблённых в себя идиотов, крепче была бы страна .
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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