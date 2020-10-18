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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2015201620172018

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 271
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 271
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 22:49

  greenozon написав:
  Кучинелли написав:.Так сейчас видно и очевидно, что многие Европейские страны переживают второй огромный всплеск заболеваемости.


як гадаєте, товариші, буде 3я, 4-а... 10-та хвилі?

чому всі говорять лише про дві

Особисто мене хвилює спад ділової активності з усіма наслідками, 2-а хвиля якого вже починається через збільшення червоних зон і переходу на все дистанційне. Напевно, локдаун настане незабаром після виборів :roll:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 22:55

  st512 написав:
  ЛАД написав:Интересная задачка для психологов.

Прямая кореляция, если человеку нравится его жизнь, он ею дорожит, а если из радостей в жизни только пивко и телек, то и вируса нет... давно заметил, не только среди своего окружения но и чисто на улице.

маски нужны больным что бы они не распространяли заразу, но почему-то говорят\придумали байку что без симптомные коронововирусные ( которым я скорее всего и был пару тройку недель) типо распространяют вирус ...но как если они не кашляют и не чихают ... Так что отсутствие маски это скорее - " мне плевать на всех " или " я здоров " или "я переболел" НУ а в малолюдных местах и на улице носить маску это признак слабого умственного развития , так что тут не задача , а сразу метка - идет по улице индивид в маске- значит слабое умственное развитие
Востаннє редагувалось yama в П'ят 23 жов, 2020 23:02, всього редагувалось 1 раз.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 22:57

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:А вот это я не понял.
В Польше:
Согласно новым правилам ученики 4-8 классов будут учиться дистанционно, а с 8:00 до 16:00 подростки будут выходить из дома только под присмотром взрослых. Нельзя собираться более пяти человек одновременно в одном месте.

https://zn.ua/WORLD/vsja-polsha-pereshla-v-krasnuju-zonu-karantina.html
А после 16:00 можно и без взрослых?
Или это "сложности перевода"?

А после 16.00 корано-вирус не видит :)

После 16 заканчиваются дистанционные уроки :)
Присмотр взрослых - это вместо записки от родителей, когда прогуливают настоящие :)
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 23:00

  greenozon написав:
  Кучинелли написав:.Так сейчас видно и очевидно, что многие Европейские страны переживают второй огромный всплеск заболеваемости.


як гадаєте, товариші, буде 3я, 4-а... 10-та хвилі?

чому всі говорять лише про дві

ви не в тренді ! потім буде кишечний поросячий свинячий грип з діареєю ! вже ж був анонс ! https://tsn.ua/svit/nova-pandemiya-vzhe ... CH_channel
The next pandemic is already coming, unless humans change how we interact with wildlife, scientists say
Наступна пандемія вже настає, якщо люди не змінять спосіб взаємодії з дикою природою, кажуть вчені

https://www.washingtonpost.com/science/ ... vironment/
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 23:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав: Так что отсутствие маски это скорее - " мне плевать на всех "


Точно подметили.
Меньше бы было самовлюблённых в себя идиотов, крепче была бы страна .
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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