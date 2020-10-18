RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2015201620172018

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 271
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 271
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 22:49

  greenozon написав:
  Кучинелли написав:.Так сейчас видно и очевидно, что многие Европейские страны переживают второй огромный всплеск заболеваемости.


як гадаєте, товариші, буде 3я, 4-а... 10-та хвилі?

чому всі говорять лише про дві

Особисто мене хвилює спад ділової активності з усіма наслідками, 2-а хвиля якого вже починається через збільшення червоних зон і переходу на все дистанційне. Напевно, локдаун настане незабаром після виборів :roll:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1458
З нами з: 07.08.09
Подякував: 407 раз.
Подякували: 471 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 22:55

  st512 написав:
  ЛАД написав:Интересная задачка для психологов.

Прямая кореляция, если человеку нравится его жизнь, он ею дорожит, а если из радостей в жизни только пивко и телек, то и вируса нет... давно заметил, не только среди своего окружения но и чисто на улице.

маски нужны больным что бы они не распространяли заразу, но почему-то говорят\придумали байку что без симптомные коронововирусные ( которым я скорее всего и был пару тройку недель) типо распространяют вирус ...но как если они не кашляют и не чихают ... Так что отсутствие маски это скорее - " мне плевать на всех " или " я здоров " или "я переболел" НУ а в малолюдных местах и на улице носить маску это признак слабого умственного развития , так что тут не задача , а сразу метка - идет по улице индивид в маске- значит слабое умственное развитие
Востаннє редагувалось yama в П'ят 23 жов, 2020 23:02, всього редагувалось 1 раз.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
 
Повідомлень: 2857
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5530 раз.
Подякували: 591 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 22:57

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:А вот это я не понял.
В Польше:
Согласно новым правилам ученики 4-8 классов будут учиться дистанционно, а с 8:00 до 16:00 подростки будут выходить из дома только под присмотром взрослых. Нельзя собираться более пяти человек одновременно в одном месте.

https://zn.ua/WORLD/vsja-polsha-pereshla-v-krasnuju-zonu-karantina.html
А после 16:00 можно и без взрослых?
Или это "сложности перевода"?

А после 16.00 корано-вирус не видит :)

После 16 заканчиваются дистанционные уроки :)
Присмотр взрослых - это вместо записки от родителей, когда прогуливают настоящие :)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5295
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3229 раз.
Подякували: 8876 раз.
 
Профіль
23
9
19
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 23:00

  greenozon написав:
  Кучинелли написав:.Так сейчас видно и очевидно, что многие Европейские страны переживают второй огромный всплеск заболеваемости.


як гадаєте, товариші, буде 3я, 4-а... 10-та хвилі?

чому всі говорять лише про дві

ви не в тренді ! потім буде кишечний поросячий свинячий грип з діареєю ! вже ж був анонс ! https://tsn.ua/svit/nova-pandemiya-vzhe ... CH_channel
The next pandemic is already coming, unless humans change how we interact with wildlife, scientists say
Наступна пандемія вже настає, якщо люди не змінять спосіб взаємодії з дикою природою, кажуть вчені

https://www.washingtonpost.com/science/ ... vironment/
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
 
Повідомлень: 2857
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5530 раз.
Подякували: 591 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 23:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав: Так что отсутствие маски это скорее - " мне плевать на всех "


Точно подметили.
Меньше бы было самовлюблённых в себя идиотов, крепче была бы страна .
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18845
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4519 раз.
Подякували: 7243 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 23:56

  stryzhko написав:
greenozon написав:чому всі говорять лише про дві

Бо вона не закінчиться до літа, а там може з вакциною до третьої хвилі щось проясниться))


Некоторые американские компании в планировании своей деятельности исходят из того, что человечество преодолеет чуму/адаптируется к ней и вернется к нормальной жизни не раньше лета 2022 года.
Конторы в США пока планируют начало выхода на работу в офисы с января 2021 г., но предупреждают, что если ситуация не улучшится, то на работу выйдем в июне следующего года. :idea:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8483
З нами з: 14.11.11
Подякував: 355 раз.
Подякували: 4057 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 00:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Libo написав:но предупреждают, что если ситуация не улучшится, то на работу выйдем в июне следующего года. :idea:

Ви ж там може того, хто в Білому домі весною кричав, що Ковід, то звичайний грип, відправите на пенсію і все наладиться значно швидше))
stryzhko
 
Повідомлень: 1355
З нами з: 04.10.16
Подякував: 334 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 00:23

  stryzhko написав: хто в Білому домі весною кричав, що Ковід, то звичайний грип, відправите на пенсію і все наладиться значно швидше))


А може і звичайний грип, хто його знає. Вам правду не кажуть. Мити з милом руки і носити намармизники. Скажуть за пару років. Трамп перехворів і каже, що нічого страшного. Стоїть ліпше, ніж 20 років тому. :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8483
З нами з: 14.11.11
Подякував: 355 раз.
Подякували: 4057 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 00:36

С соседней ветки:
В США появилось первое и единственное официально одобренное лекарство от COVID-19

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило противовирусный препарат Ремдесивир от Gilead Sciences как противокоронавирусный препарат.

Как сообщает CNBC, в мае FDA разрешило экстренное использования препарата, что позволило больницам и врачам назначать его госпитализированным пациентам с этим заболеванием, хотя препарат не был официально одобрен агентством.

Телеканал отмечает, что внутривенное введение лекарств помогло сократить время восстановления у некоторых госпитализированных пациентов с COVID-19. Это также был один из препаратов, который использовался для лечения президента США Дональда Трампа, у которого в начале октября был обнаружен положительный результат на вирус.

Препарат будет использоваться для пациентов с COVID-19, нуждающихся в госпитализации, сообщает Gilead. Ремдесивир в настоящее время является первым и единственным полностью одобренным лекарством в Соединенных Штатах от COVID-19.

Компания добавила, что препарат можно давать только в больнице или медицинском учреждении, которое обеспечило бы интенсивную терапию, сравнимую с той, которую получают госпитализированные пациенты.

Между тем, ранее в этом месяце исследования, координируемые Всемирной организацией здравоохранения (ВООЗ), показали, что препарат мало или совсем не влияет на смертность среди госпитализированных пациентов. Однако он оказался относительно эффективным для сокращения периода восстановления у некоторых госпитализированных пациентов.
...

https://news.finance.ua/ru/news/-/48081 ... t-covid-19

Оригинал статьи здесь - https://www.cnbc.com/2020/10/22/fda-app ... tment.html
yanyura
 
Повідомлень: 5586
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1859 раз.
Подякували: 1304 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 00:46

  yanyura написав:С соседней ветки:
В США появилось первое и единственное официально одобренное лекарство от COVID-19

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило противовирусный препарат Ремдесивир от Gilead Sciences как противокоронавирусный препарат.

...

https://news.finance.ua/ru/news/-/48081 ... t-covid-19

Оригинал статьи здесь - https://www.cnbc.com/2020/10/22/fda-app ... tment.html


$2-4 тыщи курс лечения. Но Украина уже закупила. Помогает не всем. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8483
З нами з: 14.11.11
Подякував: 355 раз.
Подякували: 4057 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 2015201620172018
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Libo і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 724, 725, 726
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7253 1664767
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 жов, 2020 18:49
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (219)
23.10.2020 23:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.