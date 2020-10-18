Кучинелли написав:.Так сейчас видно и очевидно, что многие Европейские страны переживают второй огромный всплеск заболеваемости.
як гадаєте, товариші, буде 3я, 4-а... 10-та хвилі?
чому всі говорять лише про дві
Особисто мене хвилює спад ділової активності з усіма наслідками, 2-а хвиля якого вже починається через збільшення червоних зон і переходу на все дистанційне. Напевно, локдаун настане незабаром після виборів
Прямая кореляция, если человеку нравится его жизнь, он ею дорожит, а если из радостей в жизни только пивко и телек, то и вируса нет... давно заметил, не только среди своего окружения но и чисто на улице.
маски нужны больным что бы они не распространяли заразу, но почему-то говорят\придумали байку что без симптомные коронововирусные ( которым я скорее всего и был пару тройку недель) типо распространяют вирус ...но как если они не кашляют и не чихают ... Так что отсутствие маски это скорее - " мне плевать на всех " или " я здоров " или "я переболел" НУ а в малолюдных местах и на улице носить маску это признак слабого умственного развития , так что тут не задача , а сразу метка - идет по улице индивид в маске- значит слабое умственное развитие
Востаннє редагувалось yama в П'ят 23 жов, 2020 23:02, всього редагувалось 1 раз.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
Согласно новым правилам ученики 4-8 классов будут учиться дистанционно, а с 8:00 до 16:00 подростки будут выходить из дома только под присмотром взрослых. Нельзя собираться более пяти человек одновременно в одном месте.
Бо вона не закінчиться до літа, а там може з вакциною до третьої хвилі щось проясниться))
Некоторые американские компании в планировании своей деятельности исходят из того, что человечество преодолеет чуму/адаптируется к ней и вернется к нормальной жизни не раньше лета 2022 года. Конторы в США пока планируют начало выхода на работу в офисы с января 2021 г., но предупреждают, что если ситуация не улучшится, то на работу выйдем в июне следующего года.
stryzhko написав: хто в Білому домі весною кричав, що Ковід, то звичайний грип, відправите на пенсію і все наладиться значно швидше))
А може і звичайний грип, хто його знає. Вам правду не кажуть. Мити з милом руки і носити намармизники. Скажуть за пару років. Трамп перехворів і каже, що нічого страшного. Стоїть ліпше, ніж 20 років тому.
В США появилось первое и единственное официально одобренное лекарство от COVID-19
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило противовирусный препарат Ремдесивир от Gilead Sciences как противокоронавирусный препарат.
Как сообщает CNBC, в мае FDA разрешило экстренное использования препарата, что позволило больницам и врачам назначать его госпитализированным пациентам с этим заболеванием, хотя препарат не был официально одобрен агентством.
Телеканал отмечает, что внутривенное введение лекарств помогло сократить время восстановления у некоторых госпитализированных пациентов с COVID-19. Это также был один из препаратов, который использовался для лечения президента США Дональда Трампа, у которого в начале октября был обнаружен положительный результат на вирус.
Препарат будет использоваться для пациентов с COVID-19, нуждающихся в госпитализации, сообщает Gilead. Ремдесивир в настоящее время является первым и единственным полностью одобренным лекарством в Соединенных Штатах от COVID-19.
Компания добавила, что препарат можно давать только в больнице или медицинском учреждении, которое обеспечило бы интенсивную терапию, сравнимую с той, которую получают госпитализированные пациенты.
Между тем, ранее в этом месяце исследования, координируемые Всемирной организацией здравоохранения (ВООЗ), показали, что препарат мало или совсем не влияет на смертность среди госпитализированных пациентов. Однако он оказался относительно эффективным для сокращения периода восстановления у некоторых госпитализированных пациентов. ...