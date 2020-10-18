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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 жов, 2020 02:18
Starikan написав:
....
По-прежнему не понимаю, почему Харьковская область лидирует по всем ковидным показателям.
То, что Харьков в передовиках в общем-то ожидаемо. Второй крупнейший город Украины с массой торговых и промпредприятий, всяких развлекаловок, большим количеством студентов и пр.
Удивляет, что Киев не на первом месте. Вот это объяснить не могу.
Возможно, конечно, в Киеве аккуратнее соблюдают карантинные ограничения, но сомнительно.
Может, какие-то климатические особенности?
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