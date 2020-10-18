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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2016201720182019

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 271
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 271
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 02:18

  Starikan написав:....
По-прежнему не понимаю, почему Харьковская область лидирует по всем ковидным показателям.

То, что Харьков в передовиках в общем-то ожидаемо. Второй крупнейший город Украины с массой торговых и промпредприятий, всяких развлекаловок, большим количеством студентов и пр.
Удивляет, что Киев не на первом месте. Вот это объяснить не могу.
Возможно, конечно, в Киеве аккуратнее соблюдают карантинные ограничения, но сомнительно.
Может, какие-то климатические особенности?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 02:30

  ЛАД написав:
  Starikan написав:....
По-прежнему не понимаю, почему Харьковская область лидирует по всем ковидным показателям.

То, что Харьков в передовиках в общем-то ожидаемо. Второй крупнейший город Украины с массой торговых и промпредприятий, всяких развлекаловок, большим количеством студентов и пр.
Удивляет, что Киев не на первом месте. Вот это объяснить не могу.
Возможно, конечно, в Киеве аккуратнее соблюдают карантинные ограничения, но сомнительно.
Может, какие-то климатические особенности?

Да, ЛАД, в Киеве лучше соблюдают карантин, с самого начала. Не идеально, с проблемами, но соблюдают. А Харьков и Одесса жили не тужили и вот тебе на... Причём мэр Харькова вообще не известно где и что. Поэтому соперникам можно готовиться его сразу смещать по частичной недиеспособности, если и впрямь обширный инсульт был.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 02:42

  stm написав:
  ЛАД написав:......
Удивляет, что Киев не на первом месте. Вот это объяснить не могу.
Возможно, конечно, в Киеве аккуратнее соблюдают карантинные ограничения, но сомнительно.
Может, какие-то климатические особенности?

Да, ЛАД, в Киеве лучше соблюдают карантин, с самого начала. Не идеально, с проблемами, но соблюдают. А Харьков и Одесса жили не тужили и вот тебе на...
....

Весной, действительно, в Киеве соблюдали карантин строже, но при этом в Харькове заболеваемость была низкой.
Сейчас, по-моему, и в Киеве ничего не соблюдают. Хотя, возможно, ошибаюсь, спорить не буду.
Отсутствие мэра вряд ли заметно влияет на заболеваемость.
ЛАД
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