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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 жов, 2020 02:18
Starikan написав:
....
По-прежнему не понимаю, почему Харьковская область лидирует по всем ковидным показателям.
То, что Харьков в передовиках в общем-то ожидаемо. Второй крупнейший город Украины с массой торговых и промпредприятий, всяких развлекаловок, большим количеством студентов и пр.
Удивляет, что Киев не на первом месте. Вот это объяснить не могу.
Возможно, конечно, в Киеве аккуратнее соблюдают карантинные ограничения, но сомнительно.
Может, какие-то климатические особенности?
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ЛАД
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Додано: Суб 24 жов, 2020 02:30
ЛАД написав: Starikan написав:
....
По-прежнему не понимаю, почему Харьковская область лидирует по всем ковидным показателям.
То, что Харьков в передовиках в общем-то ожидаемо. Второй крупнейший город Украины с массой торговых и промпредприятий, всяких развлекаловок, большим количеством студентов и пр.
Удивляет, что Киев не на первом месте. Вот это объяснить не могу.
Возможно, конечно, в Киеве аккуратнее соблюдают карантинные ограничения, но сомнительно.
Может, какие-то климатические особенности?
Да, ЛАД, в Киеве лучше соблюдают карантин, с самого начала. Не идеально, с проблемами, но соблюдают. А Харьков и Одесса жили не тужили и вот тебе на... Причём мэр Харькова вообще не известно где и что. Поэтому соперникам можно готовиться его сразу смещать по частичной недиеспособности, если и впрямь обширный инсульт был.
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stm
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Додано: Суб 24 жов, 2020 02:42
stm написав: ЛАД написав:
......
Удивляет, что Киев не на первом месте. Вот это объяснить не могу.
Возможно, конечно, в Киеве аккуратнее соблюдают карантинные ограничения, но сомнительно.
Может, какие-то климатические особенности?
Да, ЛАД, в Киеве лучше соблюдают карантин, с самого начала. Не идеально, с проблемами, но соблюдают. А Харьков и Одесса жили не тужили и вот тебе на...
....
Весной, действительно, в Киеве соблюдали карантин строже, но при этом в Харькове заболеваемость была низкой.
Сейчас, по-моему, и в Киеве ничего не соблюдают. Хотя, возможно, ошибаюсь, спорить не буду.
Отсутствие мэра вряд ли заметно влияет на заболеваемость.
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ЛАД
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