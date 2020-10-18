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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2016201720182019 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 271 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 15% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 13% 34 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 11 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 271 Додано: Суб 24 жов, 2020 02:18 Starikan написав: ....

По-прежнему не понимаю, почему Харьковская область лидирует по всем ковидным показателям. ....По-прежнему не понимаю, почему Харьковская область лидирует по всем ковидным показателям.

То, что Харьков в передовиках в общем-то ожидаемо. Второй крупнейший город Украины с массой торговых и промпредприятий, всяких развлекаловок, большим количеством студентов и пр.

Удивляет, что Киев не на первом месте. Вот это объяснить не могу.

Возможно, конечно, в Киеве аккуратнее соблюдают карантинные ограничения, но сомнительно.

Может, какие-то климатические особенности? То, что Харьков в передовиках в общем-то ожидаемо. Второй крупнейший город Украины с массой торговых и промпредприятий, всяких развлекаловок, большим количеством студентов и пр.Удивляет, что Киев не на первом месте. Вот это объяснить не могу.Возможно, конечно, в Киеве аккуратнее соблюдают карантинные ограничения, но сомнительно.Может, какие-то климатические особенности? ЛАД 2 Повідомлень: 17433 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4569 раз. Подякували: 4256 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 жов, 2020 02:30 ЛАД написав: Starikan написав: ....

По-прежнему не понимаю, почему Харьковская область лидирует по всем ковидным показателям. ....По-прежнему не понимаю, почему Харьковская область лидирует по всем ковидным показателям.

То, что Харьков в передовиках в общем-то ожидаемо. Второй крупнейший город Украины с массой торговых и промпредприятий, всяких развлекаловок, большим количеством студентов и пр.

Удивляет, что Киев не на первом месте. Вот это объяснить не могу.

Возможно, конечно, в Киеве аккуратнее соблюдают карантинные ограничения, но сомнительно.

Может, какие-то климатические особенности? То, что Харьков в передовиках в общем-то ожидаемо. Второй крупнейший город Украины с массой торговых и промпредприятий, всяких развлекаловок, большим количеством студентов и пр.Удивляет, что Киев не на первом месте. Вот это объяснить не могу.Возможно, конечно, в Киеве аккуратнее соблюдают карантинные ограничения, но сомнительно.Может, какие-то климатические особенности?

Да, ЛАД, в Киеве лучше соблюдают карантин, с самого начала. Не идеально, с проблемами, но соблюдают. А Харьков и Одесса жили не тужили и вот тебе на... Причём мэр Харькова вообще не известно где и что. Поэтому соперникам можно готовиться его сразу смещать по частичной недиеспособности, если и впрямь обширный инсульт был. Да, ЛАД, в Киеве лучше соблюдают карантин, с самого начала. Не идеально, с проблемами, но соблюдают. А Харьков и Одесса жили не тужили и вот тебе на... Причём мэр Харькова вообще не известно где и что. Поэтому соперникам можно готовиться его сразу смещать по частичной недиеспособности, если и впрямь обширный инсульт был. stm

Повідомлень: 2601 З нами з: 04.03.15 Подякував: 68 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 жов, 2020 02:42 stm написав: ЛАД написав: ......

Удивляет, что Киев не на первом месте. Вот это объяснить не могу.

Возможно, конечно, в Киеве аккуратнее соблюдают карантинные ограничения, но сомнительно.

Может, какие-то климатические особенности? ......Удивляет, что Киев не на первом месте. Вот это объяснить не могу.Возможно, конечно, в Киеве аккуратнее соблюдают карантинные ограничения, но сомнительно.Может, какие-то климатические особенности?

Да, ЛАД, в Киеве лучше соблюдают карантин, с самого начала. Не идеально, с проблемами, но соблюдают. А Харьков и Одесса жили не тужили и вот тебе на...

.... Да, ЛАД, в Киеве лучше соблюдают карантин, с самого начала. Не идеально, с проблемами, но соблюдают. А Харьков и Одесса жили не тужили и вот тебе на.......

Весной, действительно, в Киеве соблюдали карантин строже, но при этом в Харькове заболеваемость была низкой.

Сейчас, по-моему, и в Киеве ничего не соблюдают. Хотя, возможно, ошибаюсь, спорить не буду.

Отсутствие мэра вряд ли заметно влияет на заболеваемость. Весной, действительно, в Киеве соблюдали карантин строже, но при этом в Харькове заболеваемость была низкой.Сейчас, по-моему, и в Киеве ничего не соблюдают. Хотя, возможно, ошибаюсь, спорить не буду.Отсутствие мэра вряд ли заметно влияет на заболеваемость. ЛАД 2 Повідомлень: 17433 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4569 раз. Подякували: 4256 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 жов, 2020 07:37 Re: Эпидемия коронавируса в мире Libo написав: А може і звичайний грип, хто його знає. Вам правду не кажуть. Мити з милом руки і носити намармизники. Скажуть за пару років. Трамп перехворів і каже, що нічого страшного. Стоїть ліпше, ніж 20 років тому. А може і звичайний грип, хто його знає. Вам правду не кажуть. Мити з милом руки і носити намармизники. Скажуть за пару років. Трамп перехворів і каже, що нічого страшного. Стоїть ліпше, ніж 20 років тому.



Зато тепер має відмазку, якщо зморозить якусь дурницю, то як наслідок ковіду.

https://prm.ua/naslidkom-pandemiyi-covi ... arkinsona/

З’являється все більше даних, що SARS-CoV-2 є нейротропним вірусом, і це означає, що він має здатність проникати в тканини мозку і згубно на них впливати. Схожа ситуація спостерігалася під час пандемії вірусу грипу в 1918 році, коли через п’ять років після закінчення іспанки захворюваність на хворобу Паркінсона у світі виросла фактично втричі. Наслідком пандемії COVID-19 може стати спалах хвороби ПаркінсонаЗ’являється все більше даних, що SARS-CoV-2 є нейротропним вірусом, і це означає, що він має здатність проникати в тканини мозку і згубно на них впливати. Схожа ситуація спостерігалася під час пандемії вірусу грипу в 1918 році, коли через п’ять років після закінчення іспанки захворюваність на хворобу Паркінсона у світі виросла фактично втричі.

Сам боявся, якихось віддалених наслідків, але наразі ніби все відновилось.

Або не замічаю. Зато тепер має відмазку, якщо зморозить якусь дурницю, то як наслідок ковіду.Сам боявся, якихось віддалених наслідків, але наразі ніби все відновилось.Або не замічаю. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3760 З нами з: 19.04.12 Подякував: 52 раз. Подякували: 466 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 жов, 2020 08:27 Ой+ написав: Libo написав: А може і звичайний грип, хто його знає. Вам правду не кажуть. Мити з милом руки і носити намармизники. Скажуть за пару років. Трамп перехворів і каже, що нічого страшного. Стоїть ліпше, ніж 20 років тому. А може і звичайний грип, хто його знає. Вам правду не кажуть. Мити з милом руки і носити намармизники. Скажуть за пару років. Трамп перехворів і каже, що нічого страшного. Стоїть ліпше, ніж 20 років тому.



Зато тепер має відмазку, якщо зморозить якусь дурницю, то як наслідок ковіду.

https://prm.ua/naslidkom-pandemiyi-covi ... arkinsona/

З’являється все більше даних, що SARS-CoV-2 є нейротропним вірусом, і це означає, що він має здатність проникати в тканини мозку і згубно на них впливати. Схожа ситуація спостерігалася під час пандемії вірусу грипу в 1918 році, коли через п’ять років після закінчення іспанки захворюваність на хворобу Паркінсона у світі виросла фактично втричі. Наслідком пандемії COVID-19 може стати спалах хвороби ПаркінсонаЗ’являється все більше даних, що SARS-CoV-2 є нейротропним вірусом, і це означає, що він має здатність проникати в тканини мозку і згубно на них впливати. Схожа ситуація спостерігалася під час пандемії вірусу грипу в 1918 році, коли через п’ять років після закінчення іспанки захворюваність на хворобу Паркінсона у світі виросла фактично втричі.

Сам боявся, якихось віддалених наслідків, але наразі ніби все відновилось.

Або не замічаю. Зато тепер має відмазку, якщо зморозить якусь дурницю, то як наслідок ковіду.Сам боявся, якихось віддалених наслідків, але наразі ніби все відновилось.Або не замічаю.

5 років ще не пройшло 5 років ще не пройшло Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9160 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 640 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2016201720182019 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Нед 18 жов, 2020 18:49