Starikan написав:.... По-прежнему не понимаю, почему Харьковская область лидирует по всем ковидным показателям.
То, что Харьков в передовиках в общем-то ожидаемо. Второй крупнейший город Украины с массой торговых и промпредприятий, всяких развлекаловок, большим количеством студентов и пр. Удивляет, что Киев не на первом месте. Вот это объяснить не могу. Возможно, конечно, в Киеве аккуратнее соблюдают карантинные ограничения, но сомнительно. Может, какие-то климатические особенности?
Starikan написав:.... По-прежнему не понимаю, почему Харьковская область лидирует по всем ковидным показателям.
То, что Харьков в передовиках в общем-то ожидаемо. Второй крупнейший город Украины с массой торговых и промпредприятий, всяких развлекаловок, большим количеством студентов и пр. Удивляет, что Киев не на первом месте. Вот это объяснить не могу. Возможно, конечно, в Киеве аккуратнее соблюдают карантинные ограничения, но сомнительно. Может, какие-то климатические особенности?
Да, ЛАД, в Киеве лучше соблюдают карантин, с самого начала. Не идеально, с проблемами, но соблюдают. А Харьков и Одесса жили не тужили и вот тебе на... Причём мэр Харькова вообще не известно где и что. Поэтому соперникам можно готовиться его сразу смещать по частичной недиеспособности, если и впрямь обширный инсульт был.
ЛАД написав:...... Удивляет, что Киев не на первом месте. Вот это объяснить не могу. Возможно, конечно, в Киеве аккуратнее соблюдают карантинные ограничения, но сомнительно. Может, какие-то климатические особенности?
Да, ЛАД, в Киеве лучше соблюдают карантин, с самого начала. Не идеально, с проблемами, но соблюдают. А Харьков и Одесса жили не тужили и вот тебе на... ....
Весной, действительно, в Киеве соблюдали карантин строже, но при этом в Харькове заболеваемость была низкой. Сейчас, по-моему, и в Киеве ничего не соблюдают. Хотя, возможно, ошибаюсь, спорить не буду. Отсутствие мэра вряд ли заметно влияет на заболеваемость.
Libo написав:А може і звичайний грип, хто його знає. Вам правду не кажуть. Мити з милом руки і носити намармизники. Скажуть за пару років. Трамп перехворів і каже, що нічого страшного. Стоїть ліпше, ніж 20 років тому.
Зато тепер має відмазку, якщо зморозить якусь дурницю, то як наслідок ковіду.
Наслідком пандемії COVID-19 може стати спалах хвороби Паркінсона https://prm.ua/naslidkom-pandemiyi-covi ... arkinsona/ З’являється все більше даних, що SARS-CoV-2 є нейротропним вірусом, і це означає, що він має здатність проникати в тканини мозку і згубно на них впливати. Схожа ситуація спостерігалася під час пандемії вірусу грипу в 1918 році, коли через п’ять років після закінчення іспанки захворюваність на хворобу Паркінсона у світі виросла фактично втричі.
Сам боявся, якихось віддалених наслідків, але наразі ніби все відновилось. Або не замічаю.
Libo написав:А може і звичайний грип, хто його знає. Вам правду не кажуть. Мити з милом руки і носити намармизники. Скажуть за пару років. Трамп перехворів і каже, що нічого страшного. Стоїть ліпше, ніж 20 років тому.
Зато тепер має відмазку, якщо зморозить якусь дурницю, то як наслідок ковіду.
Наслідком пандемії COVID-19 може стати спалах хвороби Паркінсона https://prm.ua/naslidkom-pandemiyi-covi ... arkinsona/ З’являється все більше даних, що SARS-CoV-2 є нейротропним вірусом, і це означає, що він має здатність проникати в тканини мозку і згубно на них впливати. Схожа ситуація спостерігалася під час пандемії вірусу грипу в 1918 році, коли через п’ять років після закінчення іспанки захворюваність на хворобу Паркінсона у світі виросла фактично втричі.
Сам боявся, якихось віддалених наслідків, але наразі ніби все відновилось. Або не замічаю.
5 років ще не пройшло
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".