Starikan написав:.... По-прежнему не понимаю, почему Харьковская область лидирует по всем ковидным показателям.
То, что Харьков в передовиках в общем-то ожидаемо. Второй крупнейший город Украины с массой торговых и промпредприятий, всяких развлекаловок, большим количеством студентов и пр. Удивляет, что Киев не на первом месте. Вот это объяснить не могу. Возможно, конечно, в Киеве аккуратнее соблюдают карантинные ограничения, но сомнительно. Может, какие-то климатические особенности?
Starikan написав:.... По-прежнему не понимаю, почему Харьковская область лидирует по всем ковидным показателям.
То, что Харьков в передовиках в общем-то ожидаемо. Второй крупнейший город Украины с массой торговых и промпредприятий, всяких развлекаловок, большим количеством студентов и пр. Удивляет, что Киев не на первом месте. Вот это объяснить не могу. Возможно, конечно, в Киеве аккуратнее соблюдают карантинные ограничения, но сомнительно. Может, какие-то климатические особенности?
Да, ЛАД, в Киеве лучше соблюдают карантин, с самого начала. Не идеально, с проблемами, но соблюдают. А Харьков и Одесса жили не тужили и вот тебе на... Причём мэр Харькова вообще не известно где и что. Поэтому соперникам можно готовиться его сразу смещать по частичной недиеспособности, если и впрямь обширный инсульт был.
ЛАД написав:...... Удивляет, что Киев не на первом месте. Вот это объяснить не могу. Возможно, конечно, в Киеве аккуратнее соблюдают карантинные ограничения, но сомнительно. Может, какие-то климатические особенности?
Да, ЛАД, в Киеве лучше соблюдают карантин, с самого начала. Не идеально, с проблемами, но соблюдают. А Харьков и Одесса жили не тужили и вот тебе на... ....
Весной, действительно, в Киеве соблюдали карантин строже, но при этом в Харькове заболеваемость была низкой. Сейчас, по-моему, и в Киеве ничего не соблюдают. Хотя, возможно, ошибаюсь, спорить не буду. Отсутствие мэра вряд ли заметно влияет на заболеваемость.
Libo написав:А може і звичайний грип, хто його знає. Вам правду не кажуть. Мити з милом руки і носити намармизники. Скажуть за пару років. Трамп перехворів і каже, що нічого страшного. Стоїть ліпше, ніж 20 років тому.
Зато тепер має відмазку, якщо зморозить якусь дурницю, то як наслідок ковіду.
Наслідком пандемії COVID-19 може стати спалах хвороби Паркінсона https://prm.ua/naslidkom-pandemiyi-covi ... arkinsona/ З’являється все більше даних, що SARS-CoV-2 є нейротропним вірусом, і це означає, що він має здатність проникати в тканини мозку і згубно на них впливати. Схожа ситуація спостерігалася під час пандемії вірусу грипу в 1918 році, коли через п’ять років після закінчення іспанки захворюваність на хворобу Паркінсона у світі виросла фактично втричі.
Сам боявся, якихось віддалених наслідків, але наразі ніби все відновилось. Або не замічаю.
Libo написав:А може і звичайний грип, хто його знає. Вам правду не кажуть. Мити з милом руки і носити намармизники. Скажуть за пару років. Трамп перехворів і каже, що нічого страшного. Стоїть ліпше, ніж 20 років тому.
Зато тепер має відмазку, якщо зморозить якусь дурницю, то як наслідок ковіду.
Наслідком пандемії COVID-19 може стати спалах хвороби Паркінсона https://prm.ua/naslidkom-pandemiyi-covi ... arkinsona/ З’являється все більше даних, що SARS-CoV-2 є нейротропним вірусом, і це означає, що він має здатність проникати в тканини мозку і згубно на них впливати. Схожа ситуація спостерігалася під час пандемії вірусу грипу в 1918 році, коли через п’ять років після закінчення іспанки захворюваність на хворобу Паркінсона у світі виросла фактично втричі.
Сам боявся, якихось віддалених наслідків, але наразі ніби все відновилось. Або не замічаю.
5 років ще не пройшло
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
freeze написав: Третья волна следующей осенью среди антипрививочников, и все
Так это ж прививаться придется регулярно, антитела к данной короне не долгие.
Раз в год уколоться один раз не самая большая жизненная проблема. Люди с завидной регулярностью занимаются сексом. А кушают вообще с пугающей регулярностью. Так что что-то сделать раз в год, потратив несколько минут, это даже не стоит обсуждать.
safonovstanislav написав:В Украине живёте. За пару бумажек, далеко не самого крупного номинала, у вас карта прививок будет заполнена лучше, чем у самого прививочного прививочника.
нет, это просто правда жизни
Наблюдается мировоззренческая логистическая проблема. Обсуждается почему мы не способны что-то сделать вместо того, чтобы обсуждать как сделать. Как сделать - давно всем известно. Небольшой Закон, где будет оговорено - запрет заниматься медицинской деятельностью на определенный срок в случае фальсификации медицинских документов, возможно даже реальный или условный сроки, плюс лишение медицинских учреждений аккредитации выдавать и заниматься такой деятельностью. Плюс поощрение и денежная премия сознательным гражданам, поспособствовавшим выявлению противоправной деятельности по фальсификации. Во всем мире это проходили, и только мы рассуждаем почему мы что-то не можем сделать в честном режиме.
Кучинелли написав:Есть версия. что меры не принимаются и критерии локдауна постоянно увеличивают с целью провести выборы и второй тур соответственно.Видится, что это очень дорого в плане людских жизней и здоровья вылезет стране.
Конечно выльется. Всех больных с симптомами, похожими на ковид, будут отправлять в кабинку для больных. Т. е. первый больной ковидом заражает кабинку для голосования, потом в эту же кабинку дозаносят грипп и ещё десяток других заразных болезней. В итоге, за первые пол часа голосования, кабинка для больных превратится в камеру смерти, где будет происходить заражение сразу букетом болезней, чтоб наверняка. А то, говорят, что от ковида здоровые не умирают. А если кабинки для голосования будут заражать сразу букетом болезней, то ковидом будут болеть больные, нагрузка на пенсионный фонд будет сокращаться значительно быстрее
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Суб 24 жов, 2020 09:34, всього редагувалось 1 раз.