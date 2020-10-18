Додано: Суб 24 жов, 2020 09:31

Кучинелли написав: Есть версия. что меры не принимаются и критерии локдауна постоянно увеличивают с целью провести выборы и второй тур соответственно.Видится, что это очень дорого в плане людских жизней и здоровья вылезет стране. Есть версия. что меры не принимаются и критерии локдауна постоянно увеличивают с целью провести выборы и второй тур соответственно.Видится, что это очень дорого в плане людских жизней и здоровья вылезет стране.

Конечно выльется. Всех больных с симптомами, похожими на ковид, будут отправлять в кабинку для больных. Т. е. первый больной ковидом заражает кабинку для голосования, потом в эту же кабинку дозаносят грипп и ещё десяток других заразных болезней. В итоге, за первые пол часа голосования, кабинка для больных превратится в камеру смерти, где будет происходить заражение сразу букетом болезней, чтоб наверняка. А то, говорят, что от ковида здоровые не умирают. А если кабинки для голосования будут заражать сразу букетом болезней, то ковидом будут болеть больные, нагрузка на пенсионный фонд будет сокращаться значительно быстрее