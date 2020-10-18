RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2017201820192020>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 271
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 271
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 02:18

  Starikan написав:....
По-прежнему не понимаю, почему Харьковская область лидирует по всем ковидным показателям.

То, что Харьков в передовиках в общем-то ожидаемо. Второй крупнейший город Украины с массой торговых и промпредприятий, всяких развлекаловок, большим количеством студентов и пр.
Удивляет, что Киев не на первом месте. Вот это объяснить не могу.
Возможно, конечно, в Киеве аккуратнее соблюдают карантинные ограничения, но сомнительно.
Может, какие-то климатические особенности?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17433
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4569 раз.
Подякували: 4256 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 02:30

  ЛАД написав:
  Starikan написав:....
По-прежнему не понимаю, почему Харьковская область лидирует по всем ковидным показателям.

То, что Харьков в передовиках в общем-то ожидаемо. Второй крупнейший город Украины с массой торговых и промпредприятий, всяких развлекаловок, большим количеством студентов и пр.
Удивляет, что Киев не на первом месте. Вот это объяснить не могу.
Возможно, конечно, в Киеве аккуратнее соблюдают карантинные ограничения, но сомнительно.
Может, какие-то климатические особенности?

Да, ЛАД, в Киеве лучше соблюдают карантин, с самого начала. Не идеально, с проблемами, но соблюдают. А Харьков и Одесса жили не тужили и вот тебе на... Причём мэр Харькова вообще не известно где и что. Поэтому соперникам можно готовиться его сразу смещать по частичной недиеспособности, если и впрямь обширный инсульт был.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2601
З нами з: 04.03.15
Подякував: 68 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 02:42

  stm написав:
  ЛАД написав:......
Удивляет, что Киев не на первом месте. Вот это объяснить не могу.
Возможно, конечно, в Киеве аккуратнее соблюдают карантинные ограничения, но сомнительно.
Может, какие-то климатические особенности?

Да, ЛАД, в Киеве лучше соблюдают карантин, с самого начала. Не идеально, с проблемами, но соблюдают. А Харьков и Одесса жили не тужили и вот тебе на...
....

Весной, действительно, в Киеве соблюдали карантин строже, но при этом в Харькове заболеваемость была низкой.
Сейчас, по-моему, и в Киеве ничего не соблюдают. Хотя, возможно, ошибаюсь, спорить не буду.
Отсутствие мэра вряд ли заметно влияет на заболеваемость.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17433
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4569 раз.
Подякували: 4256 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 07:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:А може і звичайний грип, хто його знає. Вам правду не кажуть. Мити з милом руки і носити намармизники. Скажуть за пару років. Трамп перехворів і каже, що нічого страшного. Стоїть ліпше, ніж 20 років тому.


Зато тепер має відмазку, якщо зморозить якусь дурницю, то як наслідок ковіду.
Наслідком пандемії COVID-19 може стати спалах хвороби Паркінсона https://prm.ua/naslidkom-pandemiyi-covi ... arkinsona/
З’являється все більше даних, що SARS-CoV-2 є нейротропним вірусом, і це означає, що він має здатність проникати в тканини мозку і згубно на них впливати. Схожа ситуація спостерігалася під час пандемії вірусу грипу в 1918 році, коли через п’ять років після закінчення іспанки захворюваність на хворобу Паркінсона у світі виросла фактично втричі.

Сам боявся, якихось віддалених наслідків, але наразі ніби все відновилось.
Або не замічаю.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3762
З нами з: 19.04.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 08:27

  Ой+ написав:
  Libo написав:А може і звичайний грип, хто його знає. Вам правду не кажуть. Мити з милом руки і носити намармизники. Скажуть за пару років. Трамп перехворів і каже, що нічого страшного. Стоїть ліпше, ніж 20 років тому.


Зато тепер має відмазку, якщо зморозить якусь дурницю, то як наслідок ковіду.
Наслідком пандемії COVID-19 може стати спалах хвороби Паркінсона https://prm.ua/naslidkom-pandemiyi-covi ... arkinsona/
З’являється все більше даних, що SARS-CoV-2 є нейротропним вірусом, і це означає, що він має здатність проникати в тканини мозку і згубно на них впливати. Схожа ситуація спостерігалася під час пандемії вірусу грипу в 1918 році, коли через п’ять років після закінчення іспанки захворюваність на хворобу Паркінсона у світі виросла фактично втричі.

Сам боявся, якихось віддалених наслідків, але наразі ніби все відновилось.
Або не замічаю.

5 років ще не пройшло
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9160
З нами з: 18.06.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 08:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ukrainian написав:5 років ще не пройшло


Я про швидші реакції - інсульт, тромбоз та ін.
УЧЕНІ ОПИСАЛИ ВСІ НЕБЕЗПЕЧНІ НАСЛІДКИ КОРОНАВІРУСУ https://www.5.ua/nauka/ucheni-opysaly-v ... 19381.html

А за 5 років стільки ще може бути всіляких неприємних несподіванок, що карантинно-ковідні часи ще за щастя видадуться.
Для прикладу, в Карабасі людей ковід хвилює менше ніж нас.
Але може і не бути.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3762
З нами з: 19.04.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 09:02

  Zebra написав:
  freeze написав:
Третья волна следующей осенью среди антипрививочников, и все

Так это ж прививаться придется регулярно, антитела к данной короне не долгие.


Раз в год уколоться один раз не самая большая жизненная проблема. Люди с завидной регулярностью занимаются сексом. А кушают вообще с пугающей регулярностью. Так что что-то сделать раз в год, потратив несколько минут, это даже не стоит обсуждать.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18847
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4519 раз.
Подякували: 7243 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 09:10

  adeges написав:
safonovstanislav написав:В Украине живёте. За пару бумажек, далеко не самого крупного номинала, у вас карта прививок будет заполнена лучше, чем у самого прививочного прививочника.


нет, это просто правда жизни


Наблюдается мировоззренческая логистическая проблема. Обсуждается почему мы не способны что-то сделать вместо того, чтобы обсуждать как сделать.
Как сделать - давно всем известно.
Небольшой Закон, где будет оговорено - запрет заниматься медицинской деятельностью на определенный срок в случае фальсификации медицинских документов, возможно даже реальный или условный сроки, плюс лишение медицинских учреждений аккредитации выдавать и заниматься такой деятельностью. Плюс поощрение и денежная премия сознательным гражданам, поспособствовавшим выявлению противоправной деятельности по фальсификации.
Во всем мире это проходили, и только мы рассуждаем почему мы что-то не можем сделать в честном режиме.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18847
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4519 раз.
Подякували: 7243 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 09:31

  Кучинелли написав:Есть версия. что меры не принимаются и критерии локдауна постоянно увеличивают с целью провести выборы и второй тур соответственно.Видится, что это очень дорого в плане людских жизней и здоровья вылезет стране.

Конечно выльется. Всех больных с симптомами, похожими на ковид, будут отправлять в кабинку для больных. Т. е. первый больной ковидом заражает кабинку для голосования, потом в эту же кабинку дозаносят грипп и ещё десяток других заразных болезней. В итоге, за первые пол часа голосования, кабинка для больных превратится в камеру смерти, где будет происходить заражение сразу букетом болезней, чтоб наверняка. А то, говорят, что от ковида здоровые не умирают. А если кабинки для голосования будут заражать сразу букетом болезней, то ковидом будут болеть больные, нагрузка на пенсионный фонд будет сокращаться значительно быстрее
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Суб 24 жов, 2020 09:34, всього редагувалось 1 раз.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2937
З нами з: 10.05.14
Подякував: 217 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 09:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

поверхня людина© возразила сама себе
https://nv.ua/ukraine/politics/konfuz-z ... 19553.html
Президент Владимир Зеленский в недавнем интервью раскритиковал слова «кого-то из политиков» о коронавирусе в Украине. Но оказалось, что это заявление сделал он сам.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1725
З нами з: 06.08.19
Подякував: 418 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2017201820192020>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Lady_N, safonovstanislav і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 724, 725, 726
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7253 1664809
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 жов, 2020 18:49
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (220)
24.10.2020 09:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.