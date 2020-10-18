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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2017201820192020

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 271
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 271
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 09:53

  vitaliy_berdinskikh написав:поверхня людина© возразила сама себе
https://nv.ua/ukraine/politics/konfuz-z ... 19553.html
Президент Владимир Зеленский в недавнем интервью раскритиковал слова «кого-то из политиков» о коронавирусе в Украине. Но оказалось, что это заявление сделал он сам.


Він переходить в безкомпромісну опозицію до себе.
Зеленський остаточно перейшов в опозицію до самого себе, – Кіра Рудик https://www.getman.media/zelenskyj-osta ... ira-rudyk/

От надає собі по філейним частинам!

Експерти:
Україна є яскравим прикладом того, як непродумано та неефективно запроваджений карантин завдає економічних збитків бізнесу і країні загалом, але при цьому не дає необхідного ефекту зменшення темпів поширення інфекційного захворювання.
Україна фактично провалила боротьбу з COVID-19.
Ефективність карантинних обмежень також залежить і від рівня довіри до влади. І реалізація карантинних заходів в Україні проявила кризу такої довіри. Очільники держави, оточення президента Зеленського, публічно демонстрували негативний приклад ігнорування карантинних вимог, що позначилося на карантинній дисципліні.
20 травня цього року на річній підсумковій прес-конференції президент Зеленський заявив, що нова влада – «майстри спорту по боротьбі з коронавірусом».
Але з того часу Україна б’є інші сумні рекорди в цій сфері. Україна опинилися у топ 10 країн у світі з найбільш критичною ситуацією з COVID-19.
це при тому, що Україна перебуває аж на 110 місці (зі 196 країн) у світі за кількістю тестів на 1 млн населення – 64,505 (всього зроблено 2 815 833 тестів). Сусідами України у рейтингу є Ірак та Малайзія.
З Фонду боротьби з коронавірусом вилучено 35 млрд.грн. коштів на піар-проєкт В.Зеленського «Велике будівництво». Це нагадує політику Радянського Союзу, коли під час голоду держава експортувала хліб на Захід.
Однак в реальності ці 35 млрд. грн. пішли на… «добудову» доріг, роботи по яким були, фактично, вже завершені ще за часів П.Порошенка, та ще й за цінами, які у 1,5 – 3 рази перевищують вартість 2 роки тому – на тих самих ділянках. https://euroin.org.ua/expert-fact-check ... owiKyf05Aw
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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