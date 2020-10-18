Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2017201820192020 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 271 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 15% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 13% 34 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 11 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 271 Додано: Суб 24 жов, 2020 09:53 vitaliy_berdinskikh написав: поверхня людина© возразила сама себе

https://nv.ua/ukraine/politics/konfuz-z ... 19553.html

Президент Владимир Зеленский в недавнем интервью раскритиковал слова «кого-то из политиков» о коронавирусе в Украине. Но оказалось, что это заявление сделал он сам. поверхня людина© возразила сама себе



Він переходить в безкомпромісну опозицію до себе.

https://www.getman.media/zelenskyj-osta ... ira-rudyk/ Зеленський остаточно перейшов в опозицію до самого себе, – Кіра Рудик

От надає собі по філейним частинам!



Експерти:



Україна фактично провалила боротьбу з COVID-19.

Ефективність карантинних обмежень також залежить і від рівня довіри до влади. І реалізація карантинних заходів в Україні проявила кризу такої довіри. Очільники держави, оточення президента Зеленського, публічно демонстрували негативний приклад ігнорування карантинних вимог, що позначилося на карантинній дисципліні.

20 травня цього року на річній підсумковій прес-конференції президент Зеленський заявив, що нова влада – «майстри спорту по боротьбі з коронавірусом».

Але з того часу Україна б’є інші сумні рекорди в цій сфері. Україна опинилися у топ 10 країн у світі з найбільш критичною ситуацією з COVID-19.

це при тому, що Україна перебуває аж на 110 місці (зі 196 країн) у світі за кількістю тестів на 1 млн населення – 64,505 (всього зроблено 2 815 833 тестів). Сусідами України у рейтингу є Ірак та Малайзія.

З Фонду боротьби з коронавірусом вилучено 35 млрд.грн. коштів на піар-проєкт В.Зеленського «Велике будівництво». Це нагадує політику Радянського Союзу, коли під час голоду держава експортувала хліб на Захід.

Однак в реальності ці 35 млрд. грн. пішли на… «добудову» доріг, роботи по яким були, фактично, вже завершені ще за часів П.Порошенка, та ще й за цінами, які у 1,5 – 3 рази перевищують вартість 2 роки тому – на тих самих ділянках. https://euroin.org.ua/expert-fact-check ... owiKyf05Aw Україна є яскравим прикладом того, як непродумано та неефективно запроваджений карантин завдає економічних збитків бізнесу і країні загалом, але при цьому не дає необхідного ефекту зменшення темпів поширення інфекційного захворювання.Україна фактично провалила боротьбу з COVID-19.Ефективність карантинних обмежень також залежить і від рівня довіри до влади. І реалізація карантинних заходів в Україні проявила кризу такої довіри. Очільники держави, оточення президента Зеленського, публічно демонстрували негативний приклад ігнорування карантинних вимог, що позначилося на карантинній дисципліні.20 травня цього року на річній підсумковій прес-конференції президент Зеленський заявив, що нова влада – «майстри спорту по боротьбі з коронавірусом».Але з того часу Україна б’є інші сумні рекорди в цій сфері. Україна опинилися у топ 10 країн у світі з найбільш критичною ситуацією з COVID-19.це при тому, що Україна перебуває аж на 110 місці (зі 196 країн) у світі за кількістю тестів на 1 млн населення – 64,505 (всього зроблено 2 815 833 тестів). Сусідами України у рейтингу є Ірак та Малайзія.З Фонду боротьби з коронавірусом вилучено 35 млрд.грн. коштів на піар-проєкт В.Зеленського «Велике будівництво». Це нагадує політику Радянського Союзу, коли під час голоду держава експортувала хліб на Захід.Однак в реальності ці 35 млрд. грн. пішли на… «добудову» доріг, роботи по яким були, фактично, вже завершені ще за часів П.Порошенка, та ще й за цінами, які у 1,5 – 3 рази перевищують вартість 2 роки тому – на тих самих ділянках. Він переходить в безкомпромісну опозицію до себе.От надає собі по філейним частинам!Експерти: Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3762 З нами з: 19.04.12 Подякував: 52 раз. Подякували: 466 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2017201820192020 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Lady_N safonovstanislav і 2 гостейМодератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 724 , 725 , 726

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7253 1664809

ЛОБ Нед 18 жов, 2020 18:49