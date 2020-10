Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 2017201820192020 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 271 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 15% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 13% 34 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 11 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 271 Додано: Суб 24 жов, 2020 09:53 vitaliy_berdinskikh написав: поверхня людина© возразила сама себе

Президент Владимир Зеленский в недавнем интервью раскритиковал слова «кого-то из политиков» о коронавирусе в Украине. Но оказалось, что это заявление сделал он сам.

https://nv.ua/ukraine/politics/konfuz-z ... 19553.html

Президент Владимир Зеленский в недавнем интервью раскритиковал слова «кого-то из политиков» о коронавирусе в Украине. Но оказалось, что это заявление сделал он сам. поверхня людина© возразила сама себе



Він переходить в безкомпромісну опозицію до себе.

https://www.getman.media/zelenskyj-osta ... ira-rudyk/ Зеленський остаточно перейшов в опозицію до самого себе, – Кіра Рудик

От надає собі по філейним частинам!



Експерти:



Україна фактично провалила боротьбу з COVID-19.

Ефективність карантинних обмежень також залежить і від рівня довіри до влади. І реалізація карантинних заходів в Україні проявила кризу такої довіри. Очільники держави, оточення президента Зеленського, публічно демонстрували негативний приклад ігнорування карантинних вимог, що позначилося на карантинній дисципліні.

20 травня цього року на річній підсумковій прес-конференції президент Зеленський заявив, що нова влада – «майстри спорту по боротьбі з коронавірусом».

Але з того часу Україна б’є інші сумні рекорди в цій сфері. Україна опинилися у топ 10 країн у світі з найбільш критичною ситуацією з COVID-19.

це при тому, що Україна перебуває аж на 110 місці (зі 196 країн) у світі за кількістю тестів на 1 млн населення – 64,505 (всього зроблено 2 815 833 тестів). Сусідами України у рейтингу є Ірак та Малайзія.

З Фонду боротьби з коронавірусом вилучено 35 млрд.грн. коштів на піар-проєкт В.Зеленського «Велике будівництво». Це нагадує політику Радянського Союзу, коли під час голоду держава експортувала хліб на Захід.

Україна є яскравим прикладом того, як непродумано та неефективно запроваджений карантин завдає економічних збитків бізнесу і країні загалом, але при цьому не дає необхідного ефекту зменшення темпів поширення інфекційного захворювання.

Україна фактично провалила боротьбу з COVID-19.

Ефективність карантинних обмежень також залежить і від рівня довіри до влади. І реалізація карантинних заходів в Україні проявила кризу такої довіри. Очільники держави, оточення президента Зеленського, публічно демонстрували негативний приклад ігнорування карантинних вимог, що позначилося на карантинній дисципліні.

20 травня цього року на річній підсумковій прес-конференції президент Зеленський заявив, що нова влада – «майстри спорту по боротьбі з коронавірусом».

Але з того часу Україна б'є інші сумні рекорди в цій сфері. Україна опинилися у топ 10 країн у світі з найбільш критичною ситуацією з COVID-19.

це при тому, що Україна перебуває аж на 110 місці (зі 196 країн) у світі за кількістю тестів на 1 млн населення – 64,505 (всього зроблено 2 815 833 тестів). Сусідами України у рейтингу є Ірак та Малайзія.

З Фонду боротьби з коронавірусом вилучено 35 млрд.грн. коштів на піар-проєкт В.Зеленського «Велике будівництво». Це нагадує політику Радянського Союзу, коли під час голоду держава експортувала хліб на Захід.

Однак в реальності ці 35 млрд. грн. пішли на… «добудову» доріг, роботи по яким були, фактично, вже завершені ще за часів П.Порошенка, та ще й за цінами, які у 1,5 – 3 рази перевищують вартість 2 роки тому – на тих самих ділянках. https://euroin.org.ua/expert-fact-check ... owiKyf05Aw

Додано: Суб 24 жов, 2020 12:43 КОРОНИАЛЫ Коронавирус повлиял даже на тех, кто не болел



С точки зрения долгосрочных последствий рассматривается влияние вирусных инфекций на возникновение тяжелых психических расстройств — таких, как шизофрения, деменция, умственная отсталость. Было замечено, что дети, родившиеся в зимние месяцы, то есть во время всплеска сезонных заболеваний, чаще страдают шизофренией. У пожилых людей на фоне вирусной инфекции может возрасти риск болезней Паркинсона и Альцгеймера.



Пандемия коронавирусной инфекции уже повлияла на ментальное здоровье миллионов людей во всем мире, констатируют во Всемирной организации здравоохранения. Страх заболеть, инфицировать близких и коллег, потерять работу, умереть — это вселяет беспокойство чаще всего. В Украине среди тех, кто обращается за помощью к психологам, каждому второму диагностируют тревожное расстройство. Специалисты говорят, что вирус с короной повлиял даже на тех, кто не переболел.



Стрессы, тревожные расстройства и депрессии наблюдаются у людей по всему миру. В Украине паника началась еще до появления первого подтвержденного случая COVID-19. Камни в автобус с людьми в Новых Санжарах вряд ли забудешь. Ученые предупреждают, что последствия стресса скажутся на здоровье детей, рождающихся сейчас. Это поколение уже называют «корониалами».



С точки зрения долгосрочных последствий рассматривается влияние вирусных инфекций на возникновение тяжелых психических расстройств — таких, как шизофрения, деменция, умственная отсталость. Было замечено, что дети, родившиеся в зимние месяцы, то есть во время всплеска сезонных заболеваний, чаще страдают шизофренией. У пожилых людей на фоне вирусной инфекции может возрасти риск болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Пандемия коронавирусной инфекции уже повлияла на ментальное здоровье миллионов людей во всем мире, констатируют во Всемирной организации здравоохранения. Страх заболеть, инфицировать близких и коллег, потерять работу, умереть — это вселяет беспокойство чаще всего. В Украине среди тех, кто обращается за помощью к психологам, каждому второму диагностируют тревожное расстройство. Специалисты говорят, что вирус с короной повлиял даже на тех, кто не переболел.

Стрессы, тревожные расстройства и депрессии наблюдаются у людей по всему миру. В Украине паника началась еще до появления первого подтвержденного случая COVID-19. Камни в автобус с людьми в Новых Санжарах вряд ли забудешь. Ученые предупреждают, что последствия стресса скажутся на здоровье детей, рождающихся сейчас. Это поколение уже называют «корониалами».

https://racurs.ua/2752-koronavirusnaya- ... orove.html

Додано: Суб 24 жов, 2020 12:58 Без политвысеров обойтись невозможно.

Такое впечатление, что некоторым переболевшим ( да и здоровым) Зе лично чихнул вирусом прямо в нос.



нет, это просто правда жизни нет, это просто правда жизни



Наблюдается мировоззренческая логистическая проблема. Обсуждается почему мы не способны что-то сделать вместо того, чтобы обсуждать как сделать.

Как сделать - давно всем известно.

Небольшой Закон, где будет оговорено - запрет заниматься медицинской деятельностью на определенный срок в случае фальсификации медицинских документов, возможно даже реальный или условный сроки, плюс лишение медицинских учреждений аккредитации выдавать и заниматься такой деятельностью. Плюс поощрение и денежная премия сознательным гражданам, поспособствовавшим выявлению противоправной деятельности по фальсификации.

Додано: Суб 24 жов, 2020 13:39 freeze написав: adeges написав: safonovstanislav написав: В Украине живёте. За пару бумажек, далеко не самого крупного номинала, у вас карта прививок будет заполнена лучше, чем у самого прививочного прививочника.

нет, это просто правда жизни

Наблюдается мировоззренческая логистическая проблема. Обсуждается почему мы не способны что-то сделать вместо того, чтобы обсуждать как сделать.

Как сделать - давно всем известно.

Небольшой Закон, где будет оговорено - запрет заниматься медицинской деятельностью на определенный срок в случае фальсификации медицинских документов, возможно даже реальный или условный сроки, плюс лишение медицинских учреждений аккредитации выдавать и заниматься такой деятельностью. Плюс поощрение и денежная премия сознательным гражданам, поспособствовавшим выявлению противоправной деятельности по фальсификации.

Во всем мире это проходили, и только мы рассуждаем почему мы что-то не можем сделать в честном режиме.



Вы много пытались что то сделать? Ну чтобы что то где то происходило по закону. По справедливости? Кроме рассуждать о том, как можно жить лучше и что для этого нужно что то делать?



Додано: Суб 24 жов, 2020 13:41 Вы много пытались что то сделать? Ну чтобы что то где то происходило по закону. По справедливости? Кроме рассуждать о том, как можно жить лучше и что для этого нужно что то делать?

Когда добьетесь чего то в органах власти, или в суде, тогда и предлагаю обсудить, как сделать так, чтобы жить стало лучше.

И по теме ветки. На днях читпл, что относительный прирост избыточной смертности результате ковид максимален в группе 25-44 года. Около 35%. не 60+.

Т.е. там где раньше умирало 100 молодых людей, теперь умирает 135



Т.е. там где раньше умирало 100 молодых людей, теперь умирает 135 It takes little for me to say

