Україна є яскравим прикладом того, як непродумано та неефективно запроваджений карантин завдає економічних збитків бізнесу і країні загалом, але при цьому не дає необхідного ефекту зменшення темпів поширення інфекційного захворювання. Україна фактично провалила боротьбу з COVID-19. Ефективність карантинних обмежень також залежить і від рівня довіри до влади. І реалізація карантинних заходів в Україні проявила кризу такої довіри. Очільники держави, оточення президента Зеленського, публічно демонстрували негативний приклад ігнорування карантинних вимог, що позначилося на карантинній дисципліні. 20 травня цього року на річній підсумковій прес-конференції президент Зеленський заявив, що нова влада – «майстри спорту по боротьбі з коронавірусом». Але з того часу Україна б’є інші сумні рекорди в цій сфері. Україна опинилися у топ 10 країн у світі з найбільш критичною ситуацією з COVID-19. це при тому, що Україна перебуває аж на 110 місці (зі 196 країн) у світі за кількістю тестів на 1 млн населення – 64,505 (всього зроблено 2 815 833 тестів). Сусідами України у рейтингу є Ірак та Малайзія. З Фонду боротьби з коронавірусом вилучено 35 млрд.грн. коштів на піар-проєкт В.Зеленського «Велике будівництво». Це нагадує політику Радянського Союзу, коли під час голоду держава експортувала хліб на Захід. Однак в реальності ці 35 млрд. грн. пішли на… «добудову» доріг, роботи по яким були, фактично, вже завершені ще за часів П.Порошенка, та ще й за цінами, які у 1,5 – 3 рази перевищують вартість 2 роки тому – на тих самих ділянках. https://euroin.org.ua/expert-fact-check ... owiKyf05Aw
С точки зрения долгосрочных последствий рассматривается влияние вирусных инфекций на возникновение тяжелых психических расстройств — таких, как шизофрения, деменция, умственная отсталость. Было замечено, что дети, родившиеся в зимние месяцы, то есть во время всплеска сезонных заболеваний, чаще страдают шизофренией. У пожилых людей на фоне вирусной инфекции может возрасти риск болезней Паркинсона и Альцгеймера.
Пандемия коронавирусной инфекции уже повлияла на ментальное здоровье миллионов людей во всем мире, констатируют во Всемирной организации здравоохранения. Страх заболеть, инфицировать близких и коллег, потерять работу, умереть — это вселяет беспокойство чаще всего. В Украине среди тех, кто обращается за помощью к психологам, каждому второму диагностируют тревожное расстройство. Специалисты говорят, что вирус с короной повлиял даже на тех, кто не переболел.
Стрессы, тревожные расстройства и депрессии наблюдаются у людей по всему миру. В Украине паника началась еще до появления первого подтвержденного случая COVID-19. Камни в автобус с людьми в Новых Санжарах вряд ли забудешь. Ученые предупреждают, что последствия стресса скажутся на здоровье детей, рождающихся сейчас. Это поколение уже называют «корониалами».
safonovstanislav написав:В Украине живёте. За пару бумажек, далеко не самого крупного номинала, у вас карта прививок будет заполнена лучше, чем у самого прививочного прививочника.
нет, это просто правда жизни
Наблюдается мировоззренческая логистическая проблема. Обсуждается почему мы не способны что-то сделать вместо того, чтобы обсуждать как сделать. Как сделать - давно всем известно. Небольшой Закон, где будет оговорено - запрет заниматься медицинской деятельностью на определенный срок в случае фальсификации медицинских документов, возможно даже реальный или условный сроки, плюс лишение медицинских учреждений аккредитации выдавать и заниматься такой деятельностью. Плюс поощрение и денежная премия сознательным гражданам, поспособствовавшим выявлению противоправной деятельности по фальсификации. Во всем мире это проходили, и только мы рассуждаем почему мы что-то не можем сделать в честном режиме.
Вы много пытались что то сделать? Ну чтобы что то где то происходило по закону. По справедливости? Кроме рассуждать о том, как можно жить лучше и что для этого нужно что то делать?
Когда добьетесь чего то в органах власти, или в суде, тогда и предлагаю обсудить, как сделать так, чтобы жить стало лучше.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California